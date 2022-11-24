轻薄手感颜值巅峰，「双芯人像轻旗舰」OPPO Reno9系列正式发布

11月24日，OPPO如约举行OPPO Reno9新品发布会，正式发布OPPO Reno9、OPPO Reno9 Pro和OPPO Reno9 Pro+三款新机。新一代Reno9系列在轻薄设计、双芯人像、游戏性能、长寿版闪充等方面全面升级，并带来了“明日金”、“皓月黑”、“碧海青”、“微醺”以及新年定制版“万事红”配色共5款配色。目前OPPO Reno9系列已正式开启预约，起售价2499元，感兴趣的朋友不妨多多关注。

天极网了解到，OPPO Reno9系列这一次延续系列轻薄基因，其中Reno9 Pro+实现7.99mm、192g的轻薄手感，全新的56°握手曲线设计更加贴合手掌，无论横握竖握，同时保持4700mAh大电池，称手又称心的握感都恰到好处。正面则是搭载一块6.7英寸120Hz的OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PMM调光，低亮度同样护眼。而OPPO Reno9 Pro以及OPPO Reno9均保持7.19mm的机身厚度以及174g轻薄手感，成为Reno历代产品中最薄也是史上手感最好的产品。

影像上，OPPO Reno9 Pro+与OPPO Reno9 Pro搭载拥有更高解析力的5000万像素索尼大底主摄IMX890，以及800万像素120°超广角摄像头。在旗舰芯第一代骁龙8+移动平台的基础上，协同自研NPU马里亚纳 X，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统。凭借强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、无损的实时RAW计算、最大化传感器能力的RGBW Pro等亮点。

OPPO Reno9全系采用3200万像素的索尼IMX709超感光猫眼前置镜头，集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，让IMX709 在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。

性能方面，OPPO Reno9 Pro+配备第一代骁龙8+移动平台，采用先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗则降低30%，能效表现和极限性能俱佳。配合满血版LPDDR5 + UFS 3.1的硬件配置组合，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，确保Reno9系列在长期使用后依旧流畅稳定。OPPO Reno9 Pro采用的是5nm制程工艺的天玑8100-MAX。

值得一提的是，OPPO Reno9 Pro+在7.99mm如此之薄的厚度下依然可以塞入一块4700mAh的大电池。在80W超级闪充的加持下OPPO Reno9 Pro+也可以依靠10分钟的时间从仅剩的1%电量迅速回血到43%的电量，35分钟内即可完成充电。Reno9 Pro与Reno9均采用4500mAh+长寿版67W超级闪充的续航组合。此外，OPPO Reno9全系搭载的是ColorOS 13系统，全系配备NFC和红外遥控。

OPPO Reno9系列提供Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB版本售价3999元，16GB+512GB版本售价4399元;OPPO Reno9 Pro提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB版本售价3499元，16GB+512GB版本售价3799元;OPPO Reno9同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元。目前OPPO Reno9系列已正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。