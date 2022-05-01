iPhone 14全系渲染图曝光：药丸打孔屏+小刘海

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月1日消息，虽然距离发布还有接近半年的时间，但最近关于iPhone 14系列的爆料逐渐增多，结合目前已知爆料来看，全系设计方案基本确定。

海外博主@theapplehub 晒出了iPhone 14全系列最新的渲染图，与此前传闻一致，分为四款机型，包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。其中Pro版两款机型将采用药丸打孔屏方案，iPhone 14标准版两款机型则延续现有设计，采用小刘海方案。

根据此前曝光的疑似iPhone 14系列前屏幕玻璃面板图片，Pro版的两款机型屏幕四周边框似乎得到进一步收窄，屏占比有望创下苹果史上的最高纪录。

同时爆料称，iPhone 14系列的价格也将统一上涨，其中iPhone 14基础款售价或为799美元，iPhone 14 Max售价899美元，而iPhone 14 Pro和Pro Max售价预计分别为1099美元和1199美元。

对比iPhone 13系列，四款机型的起步价分别是699美元、799美元、999美元和1099美元，也就是说所有型号都上调了100美元。

至于用户最关心的高刷是否会下放至标准版的问题，就目前传闻而言，大概率还是Pro版独享高刷屏幕。

尽管苹果不再报告设备销售的细节，但根据其最新的财报电话会议称，2022年第一季度的iPhone收入为505.7亿美元。这比2021年第一季度的479亿美元有所增长，也就是说，这意味着只有苹果公司的收入同比有所增长。