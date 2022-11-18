三星S23系列欧版确认使用骁龙8 Gen 2，Exynos惨遭抛弃！

【天极网手机频道】此前一直有传闻称，三星仍然希望部分S23机型搭载Exynos芯片，引起三星手机部门的不满，此后就一直有声音表示三星S23全系将在全球市场范围内统一使用骁龙8 Gen 2处理器。根据最新的跑分情况来看，似乎此前的传闻得到了印证。

最近三星S23 Ultra的欧版出现在Geekbench 5跑分平台，而CPU一栏中骁龙8 Gen 2赫然在列，并且同样是3.36GHz的高频版本，单核跑分1504分，多核跑到4580分。此前三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

如此看来，Exynos确实在S23系列中惨遭抛弃，看这个情况三星将会在S23系列中统一使用骁龙8 Gen 2芯片。搭载Exynos处理器的三星S22也出现过臭名昭著的游戏优化问题，三星被发现故意限制处理器性能以避免机身发热问题，甚至在欧洲遭到用户请愿，希望下一代可以更换为骁龙芯片，如今看来欧洲用户的请愿似乎奏效了。

而这一切都起源于当初三星决定放弃ARM公版架构，转而研发自己的猫鼬架构。投入170亿美元开发的自研架构猫鼬，并没有让Exynos更上一层楼，反而是逐渐落后于同期的高通芯片，在性能和口碑方面都遭遇滑铁卢。

在采用这一架构之后，Exynos开始没落，不仅丧失曾经三足鼎立的地位，还被华为的麒麟芯片所超越。在烧掉170亿美元之后，三星再次回归公版架构，可此时已经为时已晚。还有一部分原因是三星电子部门内部混乱，在5nm工艺时代，采用三星工艺打造的骁龙888和骁龙8都在温度上翻了车，迫使高通不得不将之后的订单悉数交给台积电，而由台积电代工的骁龙8+在性能功耗等各个方面都远超三星5nm工艺的骁龙8。

这主要是因为三星的5nm工艺对比台积电的5nm工艺在晶体管密度这块就相差了35%。因此，就连英伟达就宣布下一代40系显卡将采用台积电的N4工艺打造，三星彻底失去订单。糟糕的发热控制和功耗表现导致搭载采用这一工艺的Exynos芯片手机被不少用户所诟病，这也是为什么三星会故意限制性能已达到降温的原因。

如今Exynos惨遭抛弃实属意料之中，却也令人叹息，曾与高通、联发科三足鼎立的猎户座芯片，落得个如此下场，确实十分惋惜，但是三星为了用户体验抛弃Exynos也是对用户负责的做法。

根据现有信息，未来Exynos芯片将会搭载在三星中端机型上，至此退出高端市场。采用骁龙8 Gen 2的三星S23 Ultra足以让欧洲用户兴奋，在Exynos黯然落幕衬托下，让人唏嘘。