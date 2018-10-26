米8/MIX2S用户福利！小米MIX 3相机技术将移植到小米8/MIX2S

【天极网手机频道】随着昨日MIX3的正式发布，让我们看到了小米在拍摄功能改进上的决心。昨天发布的MIX3在DxOMark的得分达到了103分，目前与HTC U12+、三星Galaxy Note 9并列第三，让人惊叹不已。据悉，米MIX 3相机采用了和小米8/小米MIX2S完全一样的硬件，因此此次拍照的提升要归功于软件算法的改进。

既然是软件算法的升级，那么手持小米8和小米MIX2S的用户能否获得和MIX3一样的拍照体验呢？雷军刚刚在微博给出了肯定的答案：“我已紧急要求小米研发团队把小米MIX 3相机技术尽快移植到小米8和小米MIX 2S上。请小米8和小米MIX2S用户耐心等等!”

来源@雷军

如此一来，小米8和小米MIX2S的用户也将使用上全球DxOMark排名前三的手机拍照体验了。不过等华为Mate 20系列的DxOMark出来后，小米MIX3的排名可能会跌出前三。

MI3拍摄样张

小米MIX 3后置AI双摄+前置2400万柔光双摄，后置相机仍为1200万像素+1200万像素变焦双摄，支持手持超级夜景和960fps慢动作拍摄;前置采用2400万像素主摄(IMX576)+200万像素景深相机的柔光双摄方案，隐藏式设计。强大的拍照参数配合改进后的软件算法，让MIX3在DxOMark的得分达到了103分，这也让小米信心膨胀，已经不想将iPhone作为对手了，而是开始将华为作为对手。目前DxOMark排名第一位是华为 P20 Pro，不过随着华为Mate20 系列的分数出来后，排名第一可能被华为Mate 20 Pro代替。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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