继骁龙 8 Gen1后，新一批搭载天玑9000新机即将发布

作者：LL

【天极网手机频道】联发科天玑9000与高通骁龙 8 Gen1的发布，手机厂商们势必会争先恐后地搭载这两款处理器。在去年年末至今年年初，手机市场涌现了一批搭载骁龙 8 Gen1的手机。各家厂商的旗舰机也展现了这款芯片的强悍性能，相信有不少消费者已经体验到了。但近日，有相关爆料信息显示，新一批搭载天玑9000的新机将于上半年发布。

根据目前的信息，即将搭载天玑9000的厂商有OPPO、vivo、荣耀等手机厂商。其中，OPPO的Find X系列已官宣将搭载这款全新的联发科旗舰芯片。除了芯片之外，2K屏也将会在这几款旗舰机上搭载。影像方面，则会采用大底双主摄或超大底主摄，可能还会有直屏机型发布。

据了解，天玑9000架构建立在台积电4nm工艺上，采用一颗3.05GHz Cortex-X2超大核、三颗2.85GHz的Cortex-A710大核以及四颗1.8GHz的Cortex-A510小核，GPU为Mail-G710 MC10，ISP为Imagiq Gen 7 IPS。 总体来看，这款芯片在性能、效能、AI智能以及影像能力都有着显著的提升。

笔者认为，为了全面地提升产品的竞争力，跟紧市场的需求，搭载天玑9000是势在必行了。同时，2K屏的搭载，则是进一步的堆料，在屏幕上也能够与其他普通机型区别开来。而曲面屏的易受损与昂贵维修费，回归直屏机型自然也是符合大部分人的需求。骁龙 8 Gen1的性能与影响能力已经让笔者看到这款芯片的强大之处，而天玑9000又会又怎样的表现，我们可以期待一下接下来厂商的调试，以及新机型的发布。