256GB的iPhone 14够用吗？这条建议请慎重考虑

作者：高志伟

【天极网手机频道】9月8日，苹果发布了全新iPhone 14，推出了iPhone 14 Plus“取代”iPhone mini系列。另外，iPhone 14 Pro全新灵动岛屏幕也让人印象深刻。

没错，就是被网友调侃为“药丸屏”的屏幕设计，苹果却玩出了新花样。灵动岛并不仅仅是一个“挖孔设计”，苹果通过加入软件交互、动画设计，让灵动岛的黑色摄像头区域存在感降低，配合同样是黑底的功能提示，十分有趣，比如在使用Face ID、连接AirPods时。甚至，你还可以实现“叹号屏”的使用体验。

除此之外，iPhone终于告别了1200万像素，iPhone 14 Pro系列迎来了首颗4800万像素摄像头，配合苹果一系列软硬件升级，带来更出色的影像拍摄体验，生产力工具石锤了。

还有全新车祸检测功能、A16仿生、超快的5G蜂窝网络、1600尼特亮度屏幕等等。另外，iPhone 14 Pro Max并不是“果半斤”，重量为240g。

面对新机，应该有小伙伴准备升级了。不过在这里我也要给你一些建议，首先想要体验苹果最全的“新特性”，还是要购买Pro机型。其次，国行仍旧是双nano SIM卡设计，并非eSIM。

最重要的一点是，如果你是一名重度用户，手机里有较多照片，且覆盖部分工作场景，微信有“海量”数据，那么预算充足时并不建议购买128GB、256GB机型，可以考虑512GB起。不然，在使用1-2年后，你的微信或许会时常弹出“空间严重不足”的提示。

当然，如果你只是轻度用户，既不使用iPhone拍摄，也不会存储大量聊天记录，那么久就没必要一定购买大容量机型了。