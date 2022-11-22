OPPO Reno9系列配置升级，性能“铁三角”加持流畅加倍

【天极网手机频道】全新OPPO Reno9系列已经进入倒计时阶段，随着官宣的配置信息越来越多，Reno9系列的神秘面纱逐渐掀开。今天上午OPPO再次通过官微透露Reno9系列将搭载第一代骁龙8+ 移动平台，最高可选择16GB+512GB超大存储组合，配合满血版LPDDR5内存+UFS3.1闪存，同时在ColorOS超算平台的全新流畅黑科技下，OPPO Reno9系列革新安卓底层机制，实现48个月久用流畅，获得泰尔实验室全场景持久流畅证书。



OPPO Reno9搭载全新ColorOS 13



第一代骁龙8+ 移动平台采用先进的4nm工艺制程，CPU性能较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗则降低30%，能效表现与极限性能俱佳。在第七代AI Engine人工智能引擎的加持下，第一代骁龙®8+ 移动平台的AI融合进一步加速，能效提升20%。搭配16GB+512GB超大存储组合，满血版LPDDR5内存以及UFS3.1闪存组成的“性能铁三角”，提供更强多任务运行能力和文件存储能力，至高支持42个应用同时运行。



OPPO Reno9系列最高可选择16GB+512GB超大存储组合



同时，凭借ColorOS超算平台的算力模型对硬件计算资源的精准调度，OPPO Reno9系列为用户带来更久用耐用的流畅体验。

全新配色，全新工艺，超薄机身，双心人像计算引擎，超强配置让大家对OPPO Reno9系列充满期待。11月24日14:30新品发布会，不见不散。