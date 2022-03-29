直面安全隐私领域的深水区，OPPO安全携手安天移动安全成立联合实验室

作者：墨将

【天极网手机频道】随着移动互联网与5G等技术进一步普及，移动APP种类和数量呈爆发式增长，并已融入用户的工作和生活的各个领域。虽然移动APP能给人们带来诸多便利，但侵害用户权益的事件也层出不穷。3月28日，OPPO安全与安天移动安全联合举行线上发布会，宣布“OPPO安全-安天移动安全联合实验室”正式成立。双方将整合需求与资源，以解决隐私、欺诈、风险应用等新兴社会问题为目标，在移动APP安全隐私领域开展深度合作研究。

据介绍，本次发布会通过“小布会议”，以视频连线的形式举行。OPPO数智工程系统总裁刘海锋、OPPO安全与隐私部部长韩方、安天科技集团执行总裁、安天移动安全CEO潘宣辰、安天移动安全高级副总裁陈家林等分别代表OPPO安全和安天移动安全出席。

围绕移动互联网服务和用户安全隐私保护，联合实验室将共同研究安全隐私检测技术和标准，加强移动APP安全隐私检测能力，致力于保障移动应用生态的安全性。同时，还将在反欺诈检测领域进行合作，针对恶意网址、诈骗APP、钓鱼WiFi等业务场景进行联合研究，在反欺诈检测与拦截等方面不断创新技术，保障手机终端和应用商店的纯净安全，切实保护全球消费者的安全隐私。

除此之外，联合实验室还将对违规应用(恶意病毒、黑灰产风险、侵犯用户权益等)的产业链、恶意行为、消费者影响、典型案例等进行全方位解析，输出研究报告，为行业健康发展提供助力。OPPO安全表示，未来将与安天移动安全建立长期、稳定、密切的合作关系，以移动APP安全隐私检测作为切入点，在移动APP安全生态治理领域作深入研究，致力于为全球用户提供纯净、安全、可靠的服务体验。

在天极网看来，OPPO一直致力于在隐私安全等各方面，为用户提供了良好的保障。比如，成立OPPO安全应急响应中心，保障用户的安全与隐私;ColorOS构建“隐私保护防火墙”，搭载了敏感权限调用提醒、应用行为记录、通知智能防偷窥、照片隐私抹除等隐私保护功能;最近(在2022年2月1日至3月10日期间)OPPO开放平台共审核了27020款APP，发现并处理了6700款异常APP。而OPPO安全此次联合安天移动安全直面安全隐私领域的深水区，表明其继续深耕安全领域，坚持以用户安全和隐私保护为核心的美好愿景。相信未来OPPO将为我们持续打造一个绿色生态、合作共赢、守护用户安全与隐私的立体安全防护体系。