反向操作？一加11 Pro或改名一加11，但配置依然旗舰！

【天极网手机频道】最近有消息称，一加的下一代旗舰很可能将抛弃一加11 Pro的命名，而是直接采用一加11的命名，不过在配置上并未缩减，甚至更高。

根据爆料人的说法，真正的一加11 Pro将不会在明年的第一季度发布。同时也有其他业内人士证实了这一说法的真实性，这也意味着一加此次或许想要整理这个产品线。

贵刊一加10系列没有推出一加10普通版，而是直接推出了一加10 Pro。如果爆料为真，一加11系列将采用反向操作。此前爆料的信息显示，一加11新机将采用6.7英寸QHD + 分辨率AMOLED挖孔屏，屏幕支持120Hz刷新率。性能方面，一加11将搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，最高可选16GB+256GB存储。

影像方面，一加11前置1600万像素自拍摄像头，后置三摄模组，包括5000万像素主摄、4800万像素超广角摄像头、以及支持2倍光学变焦的3200万像素长焦摄像头。续航方面，一加11将内置5000mAh电池，支持100W有线快充。

其他方面，一加11将采用屏下指纹识别，支持杜比全景声并且与哈苏联名。一加11将会搭载安卓13系统，预计在2023年第一季度发布。而一加11 Pro可能会在明年的下半年与高通骁龙8+ Gen 2处理器一同发布，用来与搭载骁龙8 Gen 2处理器的一加11做以区分。

此前刘作虎在其微博上发布了一张手机配件的高清图，并仅配了“回来了”三个字。而根据配图上显示的配件来看，不难看出这其实是一个精巧的三段设计，而众所周知，一加经典的三段式静音设计，一直都是用户好评不断功能设计。结合此前网间曝光的一加11的信息，有网友表示，看来一加经典的三段静音键有望在一加11回归了。

下个月高通就将发布最新的骁龙8 Gen 2芯片，届时也将发布一堆搭载该芯片的机型，其中就包括了一加11。从已曝光的芯片数据来看，骁龙8 Gen 2采用1+3+4架构，频率分别是3.36GHz、2.8GHz及2.02GHz，同时搭载了Adreno 740 GPU。作为对比，骁龙8+ Gen 1的CPU为超大核3.2GHz，3大核2.75GHz，4小核2.0GHz。

对比搭载骁龙8的小米12S来看，小米12S的单核跑分为1229分，多核为3706分。而根据高通官方透露的骁龙8+的数据，骁龙8+单核1333分，多核4211分。相当于骁龙8 Gen 2相比骁龙8单核和多核都提升了24%之多，而对比骁龙8+则是单核提升了14%，多核提升了9%，提升可谓明显。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

这次的骁龙8 Gen 2芯片看起来非常给力，在整体性能上的提升十分可观。不过在用户关注的耗电以及发热问题上，如果这次高通携手台积电可以完美解决的话，那么今年的骁龙8 Gen 2机型可能将迎来翻身，以此为基础的一加11也值得期待。