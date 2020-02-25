正式官宣！5G先锋Redmi K30 Pro 3月发布

作者：夏初

【天极网手机频道】今天(2月25日)上午，Redmi官方账号@redmi红米手机发布海报，并配文“5G先锋，真旗舰，3月见”，正式官宣了Redmi新5G旗舰redmi K30 Pro。这也是继Redmi K30系列之后又一款被粉丝们寄予厚望的5G旗舰。

海报中Redmi官方大方地给出了正面的上半身真机图，从图片中我们可以很清晰地看到，Redmi K30 Pro并没有采用目前业界较为普遍的打孔屏设计，上半边屏幕完整性很好，没有出现刘海或者开孔的情况，整体应该会达到真・全面屏的视觉观感。不少网友猜测Redmi K30 Pro将采用升降式前置摄像头设计，如果Redmi将采用这款全面屏解决方案，或许K30 Pro又需要面临厚度、重量以及电池容量等多方面的权衡。

另有消息传出，Redmi K30 Pro背部或将延续Redmi K30的圆形摄像模组设计，至于还是不是“投币口”设计，目前没有消息能够证实这一点。不过 K30 Pro后置相机有可能会升级为四摄模组，如果不是“凑数四摄”那还是很有看点的。

配置方面，此前小米集团副总裁卢伟冰曾在微博上表示，Redmi K30 Pro将搭载高通骁龙865移动平台，搭配X55 5G基带，支持5G SA/NSA双模组网。众所周知，高通骁龙865是高通于去年骁龙技术峰会上推出的2020年款旗舰移动平台，已经成为今年上半年安卓旗舰机型的必备SOC。

还有疑似Redmi K30 Pro的部分参数流出，被曝光的Geekbench跑分显示，该机将标配8GB内存，预装Android 10操作系统。另外，Redmi K30 Pro或将支持33W快充，配备LPDDR5内存及UFS 3.0闪存，后置主摄为索尼IMX686。

考虑到目前已经发布的2020年旗舰机型，参考小米自家的小米10系列，想必WiFi 6、NFC、横向线性马达等旗舰配置K30 Pro也不会错过。