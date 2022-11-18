骁龙8 Gen 2性能大涨，却仍不敌苹果A16芯片

【天极网手机频道】最近高通正式发布第二代骁龙8平台，带来性能更强的骁龙8 Gen 2。无独有偶的是，前段时间联发科发布天玑9200，性能同样巨大提升，并且两者GPU都支持硬件级光追技术，不过从跑分结果来看，尽管性能大涨，这两颗芯片距离A16依然有着不小的距离。

骁龙8 Gen 2型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

天玑9200则集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200采用Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

从官方数据来看，这两颗芯片确实提升非常大，不仅性能方面有进步，更重要的是困扰安卓用户已久的功耗问题这次终于有所缓解。可即使如此，在跑分方面这两颗芯片依然没能超越苹果今年最新的A16芯片。

A16芯片采用台积电N4P的第三代5nm工艺制程打造，并且带来一些相对温和的性能提升。相比起原来的 5nm “N5” 制造工艺，N4P 提供了 11% 性能提升、22% 能源效率提升以及 6% 密度提升。

A16芯片晶体管数量将从150亿个增加到180-200亿个，同时，其CPU速度或将得到15%的提升。此外，A16仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的6核中央处理器带来的速度提升至高可达40%，采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达50%，极为适合运行图形密集型游戏和App，而全新16核神经网络引擎的处理能力高达每秒17万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能。

A16相比前代其实升级并不大，甚至在能效比方面还有所倒退，不过在晶体管数量上依旧远超联发科天玑9200，而高通骁龙8 Gen 2目前尚不清楚具体晶体管数量。在GeekBench 5跑分中，天玑9200单核1424分，多核4471分，相比前代天玑9000确实有着不小的进步，不过高通骁龙8 Gen 2单核跑到了1483分，多核4709分。单核两者差距不大，但是多核方面骁龙8 Gen 2还是大幅领先于天玑9200。

虽然天玑9200和骁龙8 Gen 2的成绩确实十分出色，但在A16面前依然不够看。A16在GeekBench 5中跑出单核1874分，多核5372分的高分，无论是单核还是双核都远高于天玑9200和骁龙8 Gen 2，就连iPhone 13 Pro和iPhone 14标准版上的A15芯片单核都跑出了1709分，这也说明高通和联发科任重而道远，在CPU性能方面超越苹果A系芯片还有很长的路要走。

不过用户也不用感到绝望，这次天玑9200和高通8 Gen 2在GPU方面都有着巨大升级，尤其是天玑9200，在GFXBench 5.0测试中，天玑9200的GPU跑到了66.4帧，比起A16的53.3帧和A15的53.6帧都有着大幅度的提升。

天玑9200和高通8 Gen 2都将支持硬件级光追技术，在GPU方面的探索能够为安卓用户带来更好的用户体验。不过这也并不代表可以忽略安卓和苹果在CPU性能方面的差异，想要迎头赶上，还要继续埋头深耕。