2022秋季苹果发布会看点：iPhone 14系列新品只是其一

作者：白伫

【天极网手机频道】9月8日凌晨1:00，苹果秋季发布会正式举行，今年的发布会以“Far Out”为主题。这是iPhone推出的最早的一次，大致与2016年的iPhone 7和7 Plus发布会相一致。苹果似乎已习惯于在秋季发布新的高端iPhone阵容，这次主要介绍iPhone14系列新品、Apple Watch系列以及AirPods Pro(第二代)等内容，算是一次全新的苹果终端矩阵产品发布会。接下来和笔者一起来看看。

Apple Watch系列

作为一款具有专用健康和健身功能的智能手表，Apple Watch带来了三款新的型号，即Apple Watch Series 8、更新的Watch SE，以及推出的一款专为极限运动的专业用户设计的Apple Watch Utrla智能手表。

关于Apple Watch Series 8，出色的大尺寸全天候显示屏，明亮的屏幕让文字及各类复杂功能清晰可见。功能方面健康依然是最大主题，提供体能训练APP及Fintness+服务带来多种运动方式。今年增加了一系列先进的经期跟踪等健康功能。Apple Watch Series 8从早到晚18小时的续航时长。

而其中介绍到的一款专门有针对性设计的Apple Watch Utrla，针对徒步旅行者和其他在佩戴Apple Watch时遇到更极端条件的人。彻底重构的全新设计，表壳由航空级钛金属制成。开发了科技性最强的表盘，这算是苹果手表迄今为止最大的设备。不愧是一款非常有专业针对性量身打造的智能手表。并且还将具有更大的电池以适应更长的锻炼时间，是所有Apple Watch手表续航最长的一款。

AirPods Pro(第二代)

AirPods Pro(第二代)的核心是采用了全新的H2芯片，与H1相比实现了大幅性能升级。带来配备高带宽连接实现了突破性的音频体验，音质也进一步优化提升。

由一个全新的低失真度驱动单元和一个定制的放大器驱动，当用户处于任一使用场景下，都能在更广的声音频率范围内听到更多更清晰的细节。将聆听体验带入全新维度，带来了个性化空间音频功能。

即可以配合iOS 16使用iPhone的原深感摄像头，去创建空间音频个人轮廓资料，因为每个人自己接收到的声音，会因头部和耳朵大小形状而有所影响。个性化空间音频功能，就可以通过声音精准地映射到专为个人调教优化好的虚拟空间中。

另一个就是主动降噪功能，这是该系列的一个巨大突破，它可以降低人听到的周遭噪音。为了创造新一代的体验，H2解锁了以前无法在该设备上运行的先进计算音频。再结合优化的声学通气口和麦克风位置，降噪能力翻倍提升。同时出色的入耳式贴合度则实现了被动降噪。

新增了XS号耳塞，让舒适的佩戴成为可能。续航时间方面，一次充电能获得最长达6小时的聆听时间，比第一代增加了33%。搭配充电盒，最长可达30小时的使用时长。

iPhone 14系列

毫无疑问本次苹果秋季发布会的最大亮点来了。从从命名上看之所以通过选择iPhone 14，iPhone 14 Plus，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，一定程度上消除了可能导致我们混淆的机型问题。这样，阵容是不言自明的。

一如既往地从设计开始进一步看看iPhone14。iPhone 14和iPhone 14 Plus两款机型均配备非常耐用的超瓷晶面板。航空级铝金属打造机身边框，IP68级抗水防尘，提供了【午夜色】、【星空色】、【蓝色】、【紫色】、【红色】五种配色。iPhone 14也更新了内部设计，两款机型均配备了绚丽的超视网膜XDR显示屏，采用OLED屏，带来1200尼特峰值的HDR亮度，2000000:1的对比度以及杜比视界。

推出了全新更大尺寸的6.7英寸iPhone 14 Plus，iPhone 14Plus最大的尺寸自然可以提供更大的屏幕体验和更大的电池加持。当然对于那些想要大屏幕iPhone体验的用户来说，更大的显示屏意味着浏览网页、编辑查看文本可畅享更多内容。

iPhone 14和iPhone 14 Plus系统方面，出色呈现iOS 16的各类出色功能。比如全新的锁频界面以及iCoud共享图库等等。充电续航方面，带来了满足一天所需的电池续航，而iPhone 14 Plus是迄今为止续航最长的iPhone。

在性能配置上，往年苹果通常会在主要手机版本中引入新的自研A芯片。不过14和14 Max保留与iPhone 13相同的A15 仿生芯片，日常使用依然可以带来很好的使用体验。

而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max采用坚固的手术级不锈钢打造机身，采用了非常耐用的超瓷晶面板和抗水性能加持。提供了【深空黑】、【银色】、【金色】、【暗紫色】四种配色。果不其然，iPhone 14 Pro正面采用了新的设计，重新设计了所有组件使其跻身于更小的区域，换成了药丸的既视感。

性能方面两款Pro机型升级到了A16芯片。这使iPhone能够提供更出色的续航，并反应极为灵敏。同时iPhone 14 Pro系列带来了全系多了直观方式与iPhone进行交互，彻底模糊硬件和软件之间的界限，这被称作“灵动岛”的概念。通过精细打造的动画和过渡，清楚的向用户传达信息。综上iPhone14系列阵容还可以支持紧急情况下的卫星通信，应对各类紧急呼救需求等。但不言而喻，显然iPhone 14 Pro和Pro Max承载了大部分的新功能。

因为Apple 公司从2020年就实现了碳中和，这次与上一代iPhone13在设计时就将环境保护考虑在内一样，iPhone14系列也使用了诸多再生材料打造。关于发布会上了解到的其他方面内容，基本和过去爆料的内容差不多。

2022苹果秋季发布会还是带来了不少惊喜。尽管此前各种相关爆料信息，但从发布会上接触到感觉还是不一样的。感兴趣的小伙伴，想了解更多苹果新品后续内容可以持续关注天极网的详细跟进报道。