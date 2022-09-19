腾讯ROG游戏手机6天玑至尊版评测：玩家的顶级游戏利器

作者：景博健

【天极网手机频道】在游戏手机领域，ROG一直凭借着炫酷的外观和顶级的配置深受广大游戏玩家的青睐。7月份的时候它们曾推出了腾讯ROG 游戏手机6系列，而在今天，ROG为广大游戏玩家献上了全新的系列―腾讯ROG游戏手机6天玑系列，搭载了最新的天玑9000+处理器。我这次拿到的是腾讯ROG游戏手机6天玑至尊版(以下简称ROG6天玑至尊版)，与其它版本相比，它增加了全新设计的酷冷风动阀，进一步强化了散热配置。那么它的表现究竟如何呢？一起来看看吧。

顶级电竞屏幕加持 让你看的爽用着更爽

ROG6天玑至尊版延续了对称式直屏，并没有采用异形设计，从而避免玩家在游戏过程中，因为挖孔或者刘海而导致的视觉割裂感。屏幕的R角与中框弧度非常的统一，让玩家在使用时有着更为一致的观感体验。

它配备的是一块6.78英寸AMOLED电竞屏，FHD+分辨率，1000000:1超高对比度，拥有着111.23% DCI-P3的广色域，色彩显示丰富明亮，同时△E<1，能够非常准确地还原每一种颜色，整体的观感非常出色。

这块屏幕支持最高165Hz的超高刷新率，在玩游戏时能够提供极为丝滑流畅的显示效果，避免拖影问题的出现，同时它还提供了包括165Hz、144Hz、120Hz、90Hz、60Hz以及Auto多种帧率档位，玩家可以根据需求进行选择。

同时它还有着顶级的720Hz触控采样率，触控响应速度更快，点按、滑动更加顺滑跟手，在赛车和FPS游戏中尤其的好用。高刷新率+高采样率的组合，为玩家赋予了出色的视觉和操控体验。

屏幕覆盖了最新的2.5D康宁大猩猩玻璃Victus进行保护，有着非常好的耐刮擦性，而且表面还有一层用于减少手汗摩擦的涂层，有效提升长时间游戏的操作手感。

未来主义风格设计 颜值手感全都在线

背面延续了ROG经典的未来主义风格设计，并且在炫酷设计和实用性之间达到了一个很好的平衡，太空灰的机身搭配上ROG Vision炫彩个性视窗，辨识度超高。

ROG Vision炫彩个性视窗能够在不同的场景下显示不同的动画，如亮屏、充电中、外接设备时、来电时，每个场景都提供了多种动画可供选择，彰显自己的个性。

而且还可以自己去制作动画特效，可玩性非常的强，尽情打造你自己专属的动画效果。

ROG Vision个性视窗的上方则是本次ROG6天玑至尊版独有的酷冷风动阀，在我们连接酷冷风扇后会自动打开，后面聊到性能和散热的时候会为大家详细的介绍下。

背面采用了3D曲面玻璃，使得边缘与中框的过渡非常顺滑，虽然机身有着247g的重量和1cm左右的厚度，但单手握持起来还是蛮舒服的，而且不会感觉非常厚重。

按键集中在了右侧中框，两侧配备了AirTrigger超声波肩键，可以在屏幕上映射触控点位，支持多种操控形式和玩法，后面会为大家详细的介绍。

而且，在日常我们可以通过长/短时间按压超声波肩键来实现一些快捷操作，我设置的短时按压开启勿扰模式，长时按压切换至X模式，当然也可以改成其它的一些功能，大家可以根据需求自行设置。

另外一侧的中部则提供一个USB-C接口，方便玩家在横握场景下为手机进行充电，更加符合人体工学设计，边充电边玩游戏并不会挡手。

底部还设置了另外一个充电口，并且保留了极为先进的3.5mm耳机孔，对于喜欢用有线游戏耳机的玩家来说非常友好。

专属配件一步到位 炫酷灯效氛围感满满

ROG6天玑至尊版还随机附带了一个保护壳以及一个专属配件――酷冷风扇6，可以说是直接一步到位了。

在我们将风扇装上手机后可以在控制中心里调节模式，提供智能、风冷、酷寒以及急冻四种散热模式，智能模式会根据系统状态自动调节;风冷模式则是仅使用高速风冷进行散热，玩负载比较低的游戏时可以用该模式;酷寒模式是高速风冷+半导体制冷的组合，高负载游戏时可以选择该模式;而急冻则是极速风冷+半导体制冷，只有在中间的接口接入电源时，才能开启该模式，散热效果最高。

风扇上配备了四枚物理按键，按压手感非常舒服，可以映射成触控点位，提升游戏操控体验。

酷冷风扇6支持AURA RGB灯效，而且非常丰富，有仪式光、环境光、提示光，不同的设置项里会提供不同的发光特效。

用起来蛮炫的，让我不禁想起ROG的游戏本，信仰和氛围感都搞起来了。

风扇底部还自带支架，平时刷剧的时候蛮方便的，解放了我们的双手。

天玑9000+超强旗舰芯 性能拉满基操勿六

ROG6天玑至尊版搭载了联发科全新的旗舰芯片天玑9000+，相较于此前的天玑9000，CPU部分的Arm Cortex-X2超大核主频由3.05GHz提升到了3.2GHz，而且通过perfdog实测，CPU主频频率居然达到了3.35GHz，性能进一步提升，同时它还配备了LPDDR5X内存以及UFS3.1闪存，核心配置这块属实是拉满了。

而且为了性能的充分释放以及能够持续高性能输出，ROG在散热方面也下了非常大的功夫。ROG6天玑至尊版采用了矩阵式液冷散热架构6.0 Plus，在主板和RF板之间的中介层里，填充了3300mg的冷却材料，让散热效果进一步提升。它同样是CPU中置的设计，让热源尽可能的避开我们横向握持的区域，并且通过大面积的真空腔均温板和石墨烯，将热量传导到机身的各处，减少热量的聚集。

与其它版本不同的是，它还新增了一个非常巧妙的设计―酷冷风动阀，在超薄的VC均热板上焊接了一块散热鳍片，安装于酷冷风动阀内，VC板的另一端则连接的是CPU。

当我们连接上酷冷风扇6后，酷冷风动阀会自动打开，此时冷空气便会通过酷冷风道吹向散热鳍片，从而获得更好的散热效果。据官方介绍，在风扇开启风冷模式下，即可获得与风冷+半导体模式基本同等的散热效果，还可以有效降低整机的功耗。

内置的智控中心里提供了X模式、平衡模式以及超长续航可供用户选择，玩游戏时可以开启X模式，释放手机的极致性能，并且强化触控、显示、网络等，安装上风扇则会进入X+模式;平时使用的话则可以用平衡模式，兼顾性能和续航;而当我们需要尽可能节约电量时，则可以开启超长续航。

下面我们便通过几款测试软件来看看其理论性能的表现，测试选择了性能最佳的X+模式。先是大家最为熟知的安兔兔，总分达到了1128286，其中CPU得分284787，GPU得分430181，在当下绝对是顶尖的水准。

然后是GeekBench 5测试，它考察的是CPU的性能，单核为1383，多核4713，表现同样给力。

还有针对GPU性能的GFXBench，1080P曼哈顿离屏成绩为15038 Frames(243 Fps)，1080P曼哈顿3.1离屏成绩10567 Frames(170Fps);1440P Aztec OpenGL离屏成绩为2915*Frames(45Fps)，1440P Aztec Vulkan离屏成绩为3119*Frames(49Fps)。

最后大家可以通过这个表格来看一下这颗天玑9000+与我之前测试过的一款天玑9000产品的成绩对比：

从测试结果可以看到天玑9000+的无论是CPU还是GPU性能对比之前的天玑9000都有着明显的提升，为玩家的流畅游戏体验奠定了良好的基础。

满帧游戏无压力 酷冷风扇加持更清凉

看完理论性能后，接着我们通过几款热门游戏的实测来看看它在实战中的表现如何，我选择了《原神》以及最近很火的《暗黑破坏神：不朽》。我会分别测试不安装酷冷风扇(X模式)以及加装酷冷风扇(X+模式)两种情况，酷冷风扇6会使用风冷模式。

《原神》依旧是目前最吃硬件性能的手游之一，我将画质设置为了极高，开启60帧，测试场景依旧是老样子，在风龙废墟附近，进行奔跑、飞行、攀爬、战斗等操作，基本上有一半时间以上都是在战斗。值得一提的是，ROG6天玑系列针对原神3.0版本已做出性能及游戏体验的优化。在未安装酷冷风扇的情况下，30分钟游戏，平均帧率为59.9，而且整体的波动并不大，非常流畅。

发热这块，最大热源都在中间位置，也就是CPU附近，正面最热的地方大概在48˚C左右，背面则是46˚C左右，最热的地方在底部中框的充电口上。不过好在都是我们玩游戏时不太会触碰的到的位置，所以对游戏体验并没有太大的影响，其它区域基本都是温热的情况。

在加装上酷冷风扇6之后，平均帧率依旧是60.2，同样很流畅。

而温度控制这块则做的要更好，可以看到无论是正反面还是中框的温度都下降了不少，整体就只有温热的感觉，握持起来更加舒适。这里也多说一句，在未安装风扇的时候，30分钟《原神》游戏时的整机平均功耗约为6.26W，而在加装风扇后平均功耗约为6.86W，可以看出酷冷风扇6在风冷模式的功耗并不高，这也让玩家可以在消耗较少的额外电量的情况下，获得更好的散热。

最后来测一下最近非常火的《暗黑破坏神：不朽》，之前用我自己手机玩的时候，当怪物比较多，频繁放技能时，就会出现一些卡顿，而且发热很严重。我选择了超清分辨率，极高画质，开启60帧，在野外场景不断的进行战斗。在未安装酷冷风扇的条件下《暗黑破坏神：不朽》平均帧率可达60，帧率波动很小，运行很流畅。

考虑到游戏负载较大，ROG6天玑至尊版的发热在高端旗舰机中还算不错，温度最高的地方是侧边的充电口处，达到了47˚C左右，正面和背面的CPU附近也达到了45˚C以上，不过发热依旧主要集中在不太会碰到的中间位置，对于游戏体验影响没那么大。

在安装酷冷风扇6之后，《暗黑破坏神：不朽》平均帧率可达60.2，而且帧率波动同样非常小，几乎感觉不到卡顿。

在有了风扇后，发热这块控制的就非常不错了，最高温度在正面的中间位置，达到了39˚C左右，其它区域基本都在38˚C以下，仅有微微的热感。

强悍的性能让ROG6天玑至尊版可以轻松应对当下的热门游戏，满帧流畅运行无压力，而在接入酷冷风扇6后，酷冷风动阀开启，机身的散热得到了进一步的提升，游戏体验更加出色。

这里多说一句，为了让玩家在玩游戏时更具沉浸感，ROG在音频这块同样下了非常大的功夫。它采用了对称正向双立体声扬声器的设计，配备了两颗5磁12x16mm超线性扬声器，最大振动幅度可达0.8mm，每个扬声器都有一个专用的Cirrus Logic CS35L45单声道放大器。同时ROG还联合Dirac Research瑞典音频专家对产品进行了调教,对脉冲和频率响应、低音增强、音量增强和串扰消除都做了校正，并将声场进行了拓宽处理，给玩家带来更加真实的听觉感受。

像在玩《和平精英》这种射击游戏时，还可以在音频向导中开启游戏模式，声音定位的效果会明显加强。

在实际游戏体验中，会让声音更具方向性，可以感受敌人是从什么方向跑向什么方向，而不是仅听到脚步声，当敌人走远时，脚步声也会随距离渐渐的消失，方位感更加清晰，这有助于我们判断敌人的位置，从而取得先机。而在其它游戏或者看电影时，也都能充分感受到那种非常震撼的音效，有种扑面而来的感觉。

超声波肩键+风扇按键+体感操控 多指联动秀出新操作

除了在性能上不断突破外，ROG也在操控上不断进行创新，为玩家带来更加丰富和灵活的操作体验。全新的ROG6天玑至尊版配备了2个超声波肩键，并且相较于前代新增了更多的功能。

之前拥有点击、单侧双键、速滑以及垂直水平的滑动等等，我之前在玩原神时会把一侧的点击映射到一个人物，另一侧的单侧双键映射到另外两个人物，如此完成人物的切换，能够更好的打出技能的组合。

而且超声波肩键的触发力度、滑动时的触发速度、触发距离倍数、触发距离都是可以进行自定义设置的，单侧双键的大小同样可以改变，从而满足每个玩家的个性化需求。

这次还在原来的基础上，增加了双操控，包括点击与速滑、点击与滑动(水平)以及点击与滑动(垂直)，简单的说就是通过点击加上速滑或者滑动可以分别触发三个映射的按键。

比如在双操控(点击和速滑)下，《和平精英》里我一般会把点击设置为开镜，左滑为一把枪，右滑另一把枪，实现快速切枪以及瞄准，如此单侧按键即可实现多个操作。《原神》里我则会把点击映射到一个人物上，左滑和右滑则是另外两个人物，这样一次按键就可以完成四个人物的切换，大家可以在不同的游戏中寻找自己专属的组合和玩法。

除此之外，点击同样可以实现双操控，目前有按下直接触发双操控和按下、抬起分别触发两种选项。

我个人更喜欢按下直接触发双操控，像在《和平精英》里，我就把开镜和射击设置为同时触发，开镜即可射击，速度更快。

除了超声波肩键外，酷冷风扇6上还设置了4个物理按键，它的按键手感非常的棒，我在玩《和平精英》时，比较喜欢左上L1射击、左下L2背包，右上R1装填、右下R2开镜，这样在遇到敌人时可以按下R2+L1开镜并射击，左手大拇指负责移动，右手大拇指负责压枪。

还有就是ROG6天玑至尊版也支持体感操作，可以通过向左向右翻等动作来映射相应的按键，操作体验还是不错的，设置了还可以更改其灵敏度。

除了我使用的左右翻外，还有向前向后翻、向左向右转动、向左向右平移、上下晃动等诸多操作选项，玩法还是非常多的，大家可以自行探索。

超声波肩键、风扇实体按键以及体感操作的加持，让ROG6天玑至尊版在玩游戏时有了更加丰富的操控方式，利用灵活的按键组合在很多游戏中都能快对手一步。玩家可以自由组合这些按键，不断的尝试和探索，组成一套最适合自己的操作方式。

游戏精灵丰富功能 为玩家体验保驾护航

ROG6天玑至尊版还内置了游戏精灵，采用了全新的“太空座舱”风格设计，科技感十足。它内置了非常丰富的功能，通知屏蔽、来电屏蔽、锁定亮度、实时信息、防误触、AirTriggers、潜水模式、快捷操控、录制、准星辅助、息屏挂机、侧边工具栏等等，方便玩家使用的功能基本都有。

这里为大家详细介绍几个我平时会用到的，首先就是通知屏蔽和来电屏蔽，当我想要心无旁骛的玩游戏时就会开启这俩，阻止所有的通知信息和来电，这样就不会受到打扰了。再加上防误触，就不会因为不小心触发手势操作而切出游戏啦。

玩《和平精英》时必备的准星辅助，相较于原来的准星会更加显眼，方便进行瞄准。

还有个快捷操作，可以在屏幕上添加一个按钮，一键开启一些功能，我一般会把它设置为开启“侦查模式”，在该模式下，游戏会呈现反色，在《和平精英》中能够更容易发现趴在草里的敌人。

6000mAh电池畅玩一上午 不到40分钟就“满血”

全新的ROG6天玑至尊版依旧配备了一块6000mAh的大电池来保障其续航时间，日常使用一天完全是OK的，这里我主要说下几款游戏的耗电情况，测试成绩和测试画质见下表：

从结果来看，ROG6天玑至尊版基本可以满足我们3-5小时的高画质游戏体验，想要多玩一段时间的话，可以适当降低一些画面设置。另外，ROG6天玑至尊版支持65W的快充，实测30分钟可充电86%，39分钟全部充满，对于一款6000mAh大电池的产品来说，这个表现已经非常好了，吃个饭的时间，手机的电基本就可以充满了。

写在最后

作为一款游戏手机，腾讯ROG游戏手机6天玑至尊版拥有着极致的硬件性能、创新的散热配置、顶级的电竞屏幕、灵活的操作玩法、丰富的软件功能以及出色的音频调教，满足了玩家从视觉到听觉再到触觉的全方位游戏体验。

如果你是一个手游的重度玩家，那么这款腾讯ROG游戏手机6天玑至尊版绝对是你的不二之选。现在上京东小魔方搜索ROG6天玑版，购机享多重好礼。