vivo X90 Pro现身工信部，详细参数曝光，机身重量让人意外

【天极网手机频道】随着vivo X90系列新机发布会的临近，vivo X90和vivo X90 Pro也相继入网工信部，而这次vivo X90 Pro的参数却引起用户不小的争议。

从工信部数据来看，vivo X90 Pro采用一块京东方Q9的OLED双曲面屏幕，不过分辨率只有2800×1260，但好在支持120Hz刷新率和10bit 色深。

vivo X90 Pro和vivo X90标准版都会首发联发科最新的天玑9200芯片，这颗芯片集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200采用Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

vivo X90 Pro将会提供8GB、12GB、16GB的可选内存以及128GB、256GB、512GB的可选储存，并没有传闻中1T存储空间可供选择。前置搭载一颗3200万像素的镜头，后置则是一颗5000万像素的一英寸大底索尼IMX898加上5000万像素镜头和1200像素镜头组成的三摄。

电池方面vivo X90 Pro为4750mAh，由两块2375mAh的电池组合而成，支持120W快充。虽然电池容量并不算大，但是vivo X90 Pro依然比较厚重，厚度达到9.34mm，重量也有214.85g，拥有华夏红和原黑两款配色。

虽然联发科多年来一直都以中低端的形象面对用户，但是去年天玑9000系列的优秀素质即使面对骁龙8平台依然有一战之力，更何况今年天玑9200在GPU方面升级巨大，甚至碾压A16的表现使得vivo X90 Pro确实值得期待。

vivo X90系列将包含三款机型，分别为vivo X90、vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+三个版本，其中除了vivo X90 Pro+首发搭载骁龙8 Gen 2之外，其他两款机型都将首发搭载联发科的天玑9200芯片。

vivo在此前也是高调宣布和联发科展开深度合作，并且在自研V2影像芯片中也有联发科的身影。据vivo表示，V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

在硬件方面vivo X90 Pro中规中矩，凭借vivo多年以来在影像领域的深耕，vivo X90 Pro的影像表现同样让人非常期待。尤其是目前发布会尚未召开，定价也没确定，在价格足够有竞争力的前提下，或许又会是一款极具性价比的机型。