折叠屏市场逆势上涨 纵向折叠产品或成新突破口

【天极网手机频道】如果说用一个字来形容今年的国内手机市场，那我觉得就是“冷”，“寒气”传递到了每个厂商那里，整体市场再次陷入“寒冬”当中，每个季度的出货量对比去年都在下滑，各大国产厂商的增幅基本都为负数。而作为新兴市场的折叠屏手机却在逆势上涨，成为行业“寒冬”中的一股小“暖流”。

折叠屏手机市场逆势增长 纵向折叠产品或成新突破口

作为一条全新的赛道，目前除了苹果外的，其它主流手机厂商都已经先后入局，推出了相关的产品。折叠屏手机的高价格、高技术含量以及高逼格让其自带高端属性，也让其成为了国产厂商冲击高端市场的一条新途径。随着越来越多厂商的加入，折叠屏手机市场在逐步扩大，而且处于一个增长的状态。

根据CINNO Research统计数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期，折叠手机市场呈现逆势增长态势。具体到厂商来说，第三季度华为市场份额达53.2%，占据“半壁江山”，领跑国内折叠手机市场;三星市场份额20.5%，同比下降16.1个百分点;小米市场份额9.0%，同比上升5.8个百分点，排在第三位;vivo、OPPO、荣耀以7.7%、4.6%、3.1%分列4-6名。

值得关注的一点是，排在前两名的华为和三星对比其它品牌有着很明显的特点，除了入局更早外，在折叠屏这块有着更加丰富的产品线，拥有横向和纵向两种不同折叠方式的产品，而这或许也是它们能够领跑市场的关键原因之一。

去年第四季度上市的上下折叠产品华为P50 Pocket，连续在今年Q1-Q3三个季度蝉联国内折叠手机单季销量冠军，成为了一款热销产品，而在本月初华为有带来了价格更加亲民的Pocket S，进一步丰富了产品线，不仅热度很高，并且首销非常火爆。而此前三星移动部门总裁TM Roh在最新博文中表示，去年三星折叠屏手机出货量有近1000万台，而其中Galaxy Z Flip3占比达到了70%，超出了公司的预期。这不由得让人产生了一个思考，在折叠屏这条新赛道中，通过差异化的折叠方式是可以赢得更多市场的，大屏并非是折叠屏唯一的重点，而纵向折叠产品就是一个新的突破口，有着非常不错的市场前景。

小巧便携入手门槛更低 有望成为折叠屏出货主力

相较于横向折叠屏产品能够提供如平板电脑般的大屏不同，纵向折叠屏手机的优势不在于大，而在于小，它在展开后的尺寸和目前的直板手机相似，而折叠屏则更为小巧，便携性更为出色，不仅可以让用户体验到折叠屏的创新技术，而且相对便宜的售价让其入手门槛要更低。

它与目前主流的手机相比，更像是许多年前的直板机与翻盖机，主要是形态上的一些差别，基础的交互方式没太大差别，区别在于纵向折叠屏手机通过创新的柔性屏和铰链技术，拥有一些新的玩法，比如三星和华为产品上的悬停铰链让拍照和视频拍摄的玩法变得更加丰富。值得关注的一点是，华为和三星的纵向折叠屏产品在设计上都尽可能的追求精致，小巧的机身加上超高的颜值，让这类产品受到了更多女性用户的青睐。

所以，在笔者看来，凭借着精致的外观、便宜的价格以及可折叠带来的独特玩法，纵向折叠手机在未来一段时间在折叠屏市场的占比或持续攀升，有望在整体不断上升的市场中成为该出货的主力。而对于各大厂商来说，纵向折叠屏便是它们在折叠屏市场的一个新突破口，目前在这块仅有华为、三星以及moto三个品牌，与横向折叠那边主流厂商均已经完成布局相比，这边的竞争压力相对要小很多，抓住机会入局是非常有望在这条新赛道中的一个小分支里分到一杯羹的。

今年曾传出过，几家主流大厂也在尝试纵向折叠屏产品，不过目前来看还没有非常具体的图片和参数传出，最终是否会进入市场尚是未知数，但如此诱人的一块市场，大家真的会放过吗？尤其是在整体市场如此低迷的大环境下，所以我个人觉得明年我们有望看到更多品牌推出纵向折叠屏产品。

写在最后

就目前的形式来看，折叠屏市场确实非常火热，在未来几年会持续保持增长，而且成长空间是比较大的，但想要撼动传统手机的地位是很难的，在未来较长的一段时间内依然处在一个偏小众的位置上，厂商想要靠它来扭转如今的市场格局还是不太可能的。

至于横向折叠和纵向折叠这两种形式，我个人觉得目前纵向折叠屏的特点更为显性，小巧精致、特色功能等卖点在日常使用中给消费者带来的体验升级更为显性。而横向折叠屏，尽管大屏确实能给人很直观的感受，但我个人觉得在交互体验上还是没能将大屏的优势彻底发挥出来，或者说让消费者值得打开大屏的场景没那么多，那块折叠的大屏并没有为他们带来足够多以及最够好的差异化使用体验，这也是目前各大厂商都在努力解决的一大问题。除此之外，目前柔性屏幕、铰链等技术都逐步成熟，像产品重量、耐用性等问题等基础问题也都得到了解决，横向折叠屏手机正在朝着重量更轻、屏幕更耐用、交互体验更丰富以及价格更便宜的方向迈进，未来可期。