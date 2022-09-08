谁性价比更高？iPhone14不香了，14 Pro不涨价才更值得购买！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月8日凌晨，iPhone14全系新机终于和大家见面了。今年共拥有6.1英寸iPhone14、6.7英寸iPhone14 Plus、以及同样尺寸的iPhone14 Pro系列共四款机型。而发布会上，苹果将大量介绍时间和篇幅都留给了Pro系列，关于入门版则匆匆带过，由此可见前者带来的新东西和惊喜更多，也更值得大家关注。

先说价格方面，从国行官网页面显示，iPhone14起售价与去年13保持相同，128GB版5999元起;新机型iPhone14 Plus的128GB起售价则是6999元，比前者贵了1千元;iPhone14 Pro起售价与去年13 Pro相同，128GB版本7999元，而256GB、512GB、及1TB版本则分别是8899元、10699元、12499元，均有不同幅度涨价;顶配iPhone14 Pro Max起售价8999元，其余价格分别为9899元、11699元、和13499元。

入门版iPhone14搭载A15芯片，升级毫无新意

尽管iPhone14的起售价并没有上涨，但相对应它的软硬件升级力度也最小。iPhone14依然采用了6.1英寸OLED刘海屏幕，拥有1200尼特峰值亮度和60Hz刷新率，外观造型和前代产品保持不变，搭载13 Pro同款满血A15芯片，号称是苹果迄今为止最强续航iPhone。

最大的改变是iPhone14后置相机采用全新的1200万像素广角主摄，并配备传感器式位移防抖技术，具备f/1.5光圈和1.9微米更大像素，不出意外应该是去年13 Pro同款下放。同时，前置搭载新的1200万像素原色景深摄像头，支持自动对焦功能。相机算法方面，iPhone14全系带来了光子引擎，提高了低光画质和色彩表现，并且在视频录制中支持更强防抖性能的运动模式，通过裁剪画面来保证稳定性。

俗套的刘海屏外观，不变的A15芯片性能、以及仍然缺席的120Hz高刷新率，不得不说iPhone14入门版应该算是近年来升级幅度最小的一代产品，尤其配合上新品首发售价，很难让人对它产生购买兴趣。

性价比最高的新机：iPhone14 Pro

今年，苹果进一步拉开了入门版与Pro版本之间的硬件差距，其目的自然是逼迫消费者们购买更强、更昂贵的机型。而iPhone14 Pro系列也没让大家失望，它从外观设计、核心性能、影像实力等各方面都得到了史无前例的改变与加强。

外观方面，iPhone14 Pro系列终于抛弃了被人所诟病的“刘海屏”设计，改成了“感叹号”挖孔造型，并且苹果将其称之为“灵动岛”，为其打造了完备成熟的App应用设计和系统交互动画，在不影响屏幕正常内容显示的前提下可以显示更多后台活动应用状态，并且支持快捷功能操作，玩出了令人惊艳的新意。

iPhone14 Pro系列搭载了目前智能手机中亮度最高的超视网膜XDR显示屏，拥有2000尼特峰值亮度，是13 Pro的两倍。同时支持更广的1Hz~120Hz ProMotion自适应高刷新率调整，并由此独占首发iPhone全屏AOD息屏常亮，搭配一如既往的超瓷晶面板，坚固抗摔，持久耐用。

核心性能上，iPhone14 Pro系列首发搭载A16芯片，是目前智能手机中性能最强的移动处理平台，相比去年A15芯片性能更强，功耗却降低20%，仅仅是竞品的三分之一。并且配备了全新独立显示引擎，用来保证120Hz高刷、明亮显示、息屏常亮、灵动岛动画交互等核心功能。

得益于A16更加强悍的ISP图像信号处理引擎，iPhone14 Pro系列首发搭载支持四合一像素融合的4800万像素主摄，具备第二代传感器位移式防抖技术，带来更强画质和低光表现，同时也带来2倍长焦拍摄、4800万像素 ProRAW专业格式拍照、4K 30fps和4K 24fps杜比视频录制等。另外，全新的1200万像素超广角镜头，单位像素面积更大，画质更清晰，微距拍照更强。

综合来看，iPhone14 Pro系列在硬件配置得到了全面升级，尤其是刘海屏的消失更是让其辨识度更高，再加上暗夜紫新配色的出现，应该是近年来颜值最高的iPhone。最重要的是，它的售价对比去年13 Pro系列并没有明显上涨，属于“加料不加价”，性价比极高。

总结，如果你有购买iPhone的打算，那么不差钱的话建议直接上iPhone14 Pro，全新的外观和更强的性能拍照，让你的体验更上一层楼。其次，去年的iPhone13 Pro在经历了一年多市场降价之后，其性价比无疑也远超iPhone14入门版，毕竟有高刷、不锈钢旗舰工艺、满血A15芯片、长焦三摄等加成，价格上也没比iPhone14贵多少。