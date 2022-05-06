iQOO Neo6 SE强悍亮相：2K价位段性能神机，满足全场景需求

作者：墨将

【天极网手机频道】2022年5月6日，热血酷玩新品iQOO Neo6 SE正式发布，拥有强悍性能的同时，更带来全方位的实力表现，是2K价位段最值得选择的产品之一。

iQOO Neo6 SE以口碑卓越、性能强悍的高通骁龙870为核心，更有超频版UFS 3.1和可最多增加4GB运存效果的内存融合2.0助阵;散热总面积36907mm2的叠瀑液冷散热，有效降低手机核心温度;双电芯80W闪充和4700mAh组成的“充得快用得久”组合，为强悍性能输出提供强劲护航和源源动力;120Hz流光屏、封闭式立体双扬和X轴线性马达，带来视听触全面优质体验;配以6400万大底光学防抖三摄影像系统及复古未来主义外观设计，iQOO Neo6 SE展现全方位出色表现，为年轻人带来能够轻松入手的时尚科技单品。

充分调校带来最佳性能 骁龙870领衔强悍性能

强悍即本色，iQOO Neo6 SE搭载高通骁龙870，经过11轮整机环境的成熟调校，能够在充分发挥强悍性能同时带来极佳功耗表现，既冷静又能打，更有超频版UFS 3.1和内存融合2.0，卓越的性能表现能够满足多数用户的需求。

让优秀更优秀，让性能更出色，iQOO Neo6 SE具备总面积高达36907mm2的叠瀑液冷散热，多层石墨与手机结构紧密贴合，无死角带走热量，助力手机性能发挥再上台阶;双电芯80W闪充仅需30分钟就能将4700mAh大电池充至100%，“充得快用得久”组合为iQOO Neo6 SE的全面发挥提供源源动力。

优秀不止一面，iQOO Neo6 SE还具备安全快速的屏幕指纹、拥有丰富应用场景的全场景NFC和支持1600个家居品牌的红外遥控，方便用户的日常生活。

视听触全面出色 软硬件组合提升游戏水准

媲美旗舰显示，自然赏心悦目，iQOO Neo6 SE搭载6.62英寸三星E4发光材质120Hz流光屏，支持LTM阳光屏、100% DCI-P3广色域和HDR10+，拥有1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度，全场景支持60Hz/120Hz/智能切换三档调节，实现高刷屏幕与功耗表现之间的完美平衡。

传承iQOO旗舰的电竞长板，iQOO Neo6 SE通过KPL比赛用机测试认证，具备10倍触控分辨率和1200Hz瞬时触控采样率组成的“双10倍触控微操”，强化游戏操控感，并带来能够提升游戏水准的“电竞教练”与独家游戏魔盒侧边栏，为用户在游戏中获得优秀成绩助力。

同时，iQOO Neo6 SE拥有X轴线性马达和封闭式立体双扬，X轴线性马达的振动量相较于上一代提升129%，响应速度提升20%，振动表现干脆利落，在游戏中结合iQOO自研AI算法，通过“4D游戏振感3.0”实现更加丰富和真实的振感反馈;封闭式立体双扬结合“游戏定制音效”，针对不同游戏类型专门定制不同音效，带来具有沉浸感的听感体验。

6400万光学防抖大底主摄 打造同价位影像标杆

影像实力直逼旗舰，iQOO Neo6 SE搭载后置6400万像素OIS三摄系统，主摄采用1/1.7英寸大底CMOS，OIS的加入提升了拍摄成片率，配合iQOO的独家调校，无论是能够带来丰富细节的6400万高像素模式、极具氛围感的派对人像拍摄还是超级夜景模式，都让用户无论日夜皆能随性而拍。

6400万超高清样张

超级夜景样张

运动抓拍样张

复古未来主义设计理念 更有轻薄好手感

延续复古元素与未来元素的冲突感，iQOO Neo6 SE采用复古未来主义的设计风格，摄像头模组采用“透明胶片云阶”设计，灵感来源于胶片和拍立得相纸;云阶上的字符采用像素风格设计，镜面银丝工艺带来光哑对撞的效果。

无论是将深邃太空藏于自身的“星际”、充满闪烁迷离的“霓虹”还是代表屠龙少年英雄梦的“炽橙”，都是iQOO Neo6 SE在向年轻人演绎“复古与未来”的审美潮流轮回。

iQOO Neo6 SE搭载OriginOS Ocean，带来丰富的人性化功能，例如，全新的AI字幕可通过实时语音识别技术，可以将视频中人物对话自动转成字幕，哪怕听不清也能看得明;更有千镜可信引擎，联合支付宝AntDTX可信终端技术，从芯片、内核、系统和应用各层级综合分析计算，检测恶意应用拉起支付行为，通过综合判断向用户提示预警，带来系统级的安全判断，能够保障访问设备、访问数据、访问人员都安全可信，保护用户财产安全。

iQOO Neo6 SE共有3个版本、3个配色可供选择，8+128版本售价1999元;8+256版本售价2299元;12+256版本售价2499元。享受6期免息分期，并在预售期&首销日加赠iQOO入耳式耳机(Type-C口)，另于6月18日前购机用户加享价保 。

iQOO Neo6 SE将于5月6日晚20:10开启全渠道预售，并将于5月11日上午10:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等授权电商平台正式发售;此外在iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。