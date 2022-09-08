降维打击？iPhone13 Pro性价比远超14 Plus，难怪苹果主动下架！

作者：骷

【天极网手机频道】早在几个月前，就有不少业内人士表明，苹果将抛弃以往的mini系列，同时推出一款尺寸与Pro Max保持一致的Max机型。但是在今天的发布会上，苹果正式发布了全新的iPhone 14 Plus系列。

自从iPhone 8 Plus之后，苹果就再也没有沿用Plus这个后缀，仿佛突然就从大众的视野中消失了一样。后来苹果为了迎合部分用户的需求，推出了小屏机型的mini系列，但是事与愿违，这款机型在市场上的表现并不尽如人意。苹果也就理所当然地抛弃了这一系列，就在所有人都以为苹果会推出更大尺寸的iPhone 14 Max时，苹果却选择将Plus重新带回到iPhone系列。

这次发布的iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14 Plus在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14 Plus在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

iPhone 14 Plus同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，同时1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。不过遗憾的是，这次的iPhone 14 Plus屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

在影像方面，iPhone 14 Plus也拥有极强的表现能力。其搭载了一颗全新的1200W像素超广角相机，拥有F/1.5的光圈以及更大的1.9微米像素，在低光环境下的图像质量提升了49%，同时夜间模式的拍照速度将是原先的两倍。

此外，iPhone 14 Plus在视频方面还增加了新的模式，苹果称其为动作模式。在该模式下，iPhone 14 Plus可以变成一台GoPro，在视频稳定性方面得到质的提升，这在实际的应用场景中确实有着不小的用处。

最重要的是，iPhone 14 Plus的美版将弃用实体SIM卡槽，这也印证了此前iPhone将推出仅支持eSIM机型的传言。美版的eSIM机型将与AT&T、T-Mobile 和 Verizon展开合作，目前国行版本依然采用实体SIM卡槽。

继华为宣布Mate50系列手机将支持卫星通信后，iPhone 14全系也将支持卫星通信。为了解决手机功率低导致的与卫星通信的带宽问题，苹果自研了文本压缩技术，能够将文本信息缩小三倍，让用户15秒就能发送一条消息。

iPhone 14 Plus的卫星通信还使用了定制的组件和特定的应用，在实现发送的同时支持接收，不过该服务目前仅在美国以及加拿大提供，其他国家及地区将在之后逐步支持。不过苹果声明这项服务将会免费提供两年，这也意味着如果后续用户想要继续使用该功能，那么就需要进行付费。

目前官方iPhone 14 Plus官方售价899美元，国行售价6999元起，将于北京时间9月9日晚上8点正式预售，9月16日正式发售。

可以看出，虽然苹果带回了Plus系列，但它早已不是当初象征着最强iPhone的高端系列了，或许自从iPhone 8 Plus同期发布了iPhone X之后，Plus就已经失去了曾经的光芒万丈，如今更像是苹果搬出来的救火队员，承担起逆转曾经mini那低迷销量的重任。

重新打开苹果官网，才发现苹果已经悄然下架了iPhone 13 Pro系列。作为新款的iPhone 14 Plus，除去支持卫星连接等一些国内还无法使用的新功能外，iPhone 14 Plus完全就是一台阉割版的iPhone 13 Pro Max。

面对iPhone 13 Pro Max更好的屏幕，更强的影像效果，甚至是Pro系列独占的ProMotion高刷技术，iPhone 14 Plus都显得那么囊中羞涩，似乎就只剩价格才是它唯一的优势……了吧？回过头来看，拥有三摄和高刷加持的iPhone 13 Pro Max在第三方的售价仅为7300元，实在想不出用户有什么理由不去选择相比iPhone 14 Plus全面升级的iPhone 13 Pro Max。

或许苹果也是考虑到这层原因，才会选择下架iPhone 13 Pro系列。眼下看来，还是更加建议想要购买iPhone 14 Plus的用户转而去买iPhone 13 Pro Max，而原先的iPhone 13系列用户则是强烈不建议升级到iPhone 14系列。