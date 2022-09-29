全新折叠旗舰vivo X Fold+正式全网开售，起售价9999元起

作者：影

【天极网手机频道】9月29日，vivo官方正式宣布折叠屏手机X Fold系列的高配版本――vivo X Fold+全网开售。从海报内容来看，这次vivo X Fold+在设计、性能、体验等方面可以说全面提升，致力为用户带来更好的折叠屏体验以及全新的华夏红配色体验。

性能配置方面，全新的vivo X Fold+搭载骁龙8+定制SPU安全芯片，与第一代处理器相比，骁龙8+定制SPU安全芯片最大的变化是采用了更先进的4nm工艺制程，言之性能更强、功耗更低，真正做到性能与功耗兼顾。这款定制SPU安全芯片，还带来实现更为全面的隐私保护体验。同时，也是折叠屏首发双5G双卡双通的一款旗舰产品。

充电续航方面，内置等效4730mAh的远航大电池，整体续航提升超过20%。配备折叠屏首发的80W双电池闪充加持，可谓电池容量与充电功率均有所提升。80W双电池闪充为氮化镓PD双口可折叠充电器，意味着能够做到兼容多个电子设备的充电需求，这个对于我们日常还是很便利的。值得一提的是，vivo X Fold+还支持50W无线闪充以及10W无线反向充电，这也是折叠屏首发50W无线闪充。

内外双旗舰主屏方面，vivo X Fold+配备了8英寸超感巨幕，2K+分辨率内屏，带来可与平板电脑媲美的观看和操作体验。vivo X Fold+的内外屏均支持120Hz高刷新率，内外屏切换过程中视觉感受连贯流畅。同时，两块屏幕均配备3D超声双屏幕指纹。

作为折叠屏手机最为关键的部分之一，上下开合的折叠体验自然不能跟不上。vivo X Fold+搭载了航天级无忧铰链，通过了TüV折叠无忧认证，在折叠、触控、显示、开合力等关键参数部分表现优异。内屏配合锆合金浮动中板设计和UTG超韧玻璃，vivo X Fold+真正做到了折叠无忧、展平如镜，带来更顺滑轻松的开合手感。比如除了悬停通话等模式，vivo X Fold+的外屏显示锁定支持帐篷模式、屏风模式和台历模式，带来多种折叠屏全新的开合体验和玩法。

影像方面，获誉折叠屏影像天花板。vivo X Fold+联合蔡司，搭载了光学性能优秀的蔡司T*镀膜，为高端人群提供优质纯净的光学体验。本着让vivo X Fold+拍的更全面，还搭载了旗舰少有的全焦段四摄。加上50MP超大底和48MP 114°调校优化的超广角两大主摄，更有5X光学变焦和60X超级变焦的潜望式超远摄，一颗专业人像摄像头。不管是日常记录还是进阶摄影，真正做到了悬停即拍，远近皆好、所见即所得。

综上，全新亮相见面的vivo X Fold+诚意满满，可谓要让消费者获得全新升级的折叠屏使用体验。目前vivo X Fold+已经正式全网开售，官方提供了全新的[华夏红]、[晴山蓝]和[梧桐灰]三种配色。现在购买享受购机权益包括，赠送价值528元限量礼品(有50W无线闪充立式充电器与素皮支架保护壳)、分期最高享6期免息、以旧换新至高补贴1700元等内容。12GB+256GB首销售价9999元，12GB+512GB首销售价10999元。感兴趣的用户不妨关注天极网和到vivo官方商城了解这款全新折叠旗舰的优惠详情。