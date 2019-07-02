骁龙845只要1798元！iQOO Neo打破旗舰价格门槛

作者：黑子可可

【天极网手机频道】今晚，iQOO 在四川成都成功举办 iQOO Neo 新品发布会，其拥有骁龙 845、超广角 AI 三摄、4500mAh 超大电池、22.5W 闪充和 4D游戏震感2.0 的 iQOO Neo 全系售价仅 1798 元起，虽然用的是高通上一代的旗舰处理器，但在性能上完全不亚于旗舰梯队标准，低至1798元的价格极具震撼，现场不少用户媒体纷纷被打动，可以想象，这将是旗舰机市场的一匹黑马，也让不少 3000+ 旗舰手机汗颜失色。

具体来讲，iQOO Neo 全线搭载骁龙 845 移动平台，最高拥有 8G B的大运存以及 128GB 存储空间，内置多纬散热系统保证持续手机能持续高频运行，另外 4500mAh 大电池让 iQOO Neo拥有着不凡的续航表现，配合 22.5W 超快闪充，半小时可充满 50%。

拍照方面为后置 12MP+8MP+2MP 的主摄、广角、景深镜头组合，前置为 12MP 的焕颜相机。正面为 6.38 英寸 1080*2340 分辨率的水滴屏，附于玻璃质感的后盖设计，无论性能还是颜值都颇为不俗。

据悉，iQOO Neo 全系售价 1798 元起，拥有电光紫、碳纤黑两种配色，7月2日开始预定，7月8日正式发售。现在预定还可享受定金100抵200，6期免息分期，赠送 XE680 耳机等豪礼，喜欢的小伙伴抓紧时间动手哦

iQOO Neo预订链接：https://shop.vivo.com.cn/product/10001242