618可穿戴设备推荐：性价比超高的时尚单品！

作者：云隐

【天极网手机频道】618期间，各种购物攻略刷屏，让人眼花缭乱，完全来不及细看，就刷过去了。在手机市场，除了手机外，手机的周边好物，相信也是不少用户会选择购买的，例如可与服装搭配的可穿戴设备。对此，小编今天决定为你们推荐几款时尚单品，不仅拥有较为完善的功能，还具备超高的性价比。

OPPO Watch Free

OPPO Watch Free拥有流沙金和静夜黑两款活力潮流配色，小编推荐其中较为简约百搭的静夜黑配色。表盘采用了一块1.64英寸AMOLED大屏，材质是2.5D弧面强化玻璃，更为耐刮耐磨。其像素密度达326ppi，搭配上100% DCI-P3色域，能够将画面丰富的色彩清晰、细腻地呈现出来。内置150+炫彩表盘，可以根据喜好风格随意更换。当用户变换穿搭后，可以用手机拍摄一张全身图，手表端则会智能生成和用户衣服风格相匹配的时尚表盘。

OPPO Watch Free的表带则是触感细腻的皮纹材质，不仅是看得见的时尚质感，佩戴起来也相当舒适。最主要的是，OPPO Watch Free整机重量仅为33克，极大地降低了手表对手腕的负担，用户长时间佩戴都不会有不适感出现。

在功能方面，OPPO Watch Free支持运动、睡眠、心率、快捷支付等多项基础功能。例如其中的OSleep全场景睡眠监测的特色功能，能够在睡前提醒用户入睡，避免熬夜，同时开启睡眠模式，手机屏幕界面会变为灰色显示，温馨呵护用户的眼睛。睡眠过程中手表则会监测深睡浅睡、快速眼动睡眠、每秒实时血氧、心率变异性监测等多项指标，并联动手机完成鼾声监测，睡醒之后形成用户的专属睡眠报告和鼾症风险评估，以专业的角度帮助用户了解自身睡眠状况。可以说，OPPO Watch Free是一款“超能睡手表”。

充电与续航方面，OPPO Watch Free配备了一块230mAh的大电池，常规使用下，续航时间是可以达到14天左右的。搭配上快充技术，根据官方的数据，充电5分钟可以使用一整天，充电20分钟则可使用一整周，充满电仅需75分钟。 售价方面，618期间，OPPO Watch Free标准版官网仅售249元，NFC版本仅售299元。

OPPO Enco Air2 Pro

外观设计上，OPPO Enco Air2 Pro拥有月牙白、破晓灰、吾皇版三款时尚配色。其主要采用双层透明气泡仓设计，收纳盒顶部的凝光线设计赋予产品轻盈透亮质感，不仅带来潮流的视觉震撼，呼之欲出的高级流光感也让你成为人群中的焦点。至于耳机，流线型设计入耳感舒适，久戴也不会产生疲劳感，并且支持IP54级防尘防水，不惧汗水，运动时也能使用。

音质方面，OPPO Enco Air2 Pro搭载12.4mm巨型动圈单元，能确保耳机的高保真输出，低频量感更足且人声也更加清晰透彻，让用户聆听到音乐中的更多细节。它还支持ANC主动降噪，可捕捉并抵消不同频段的环境噪音，即使是在地铁、办公室、宿舍等嘈杂环境下，用户也能享受更沉浸的音乐。

续航方面，OPPO Enco Air2 Pro独立使用时间最长可达7小时，搭配充电盒可最大提供28小时的续航，足以满足一整天的娱乐需求，并且支持闪充，充电10分钟，听歌2小时。售价方面，OPPO Enco Air2 Pro月牙白与破晓灰官网售价259元，吾皇版售价319元。

vivo TWS Air

外观方面，vivo TWS Air拥有原石蓝与元气白两款潮流配色。其采用了双色翻转美学设计语言，充电仓形似“鹅卵石”般小巧圆润，采用了三层喷涂工艺(底漆+色漆+UV)，拥有仿金属的质感，不易沾指纹，不仅带来出色的视觉观感，还带来温润的手感。耳机采用短柄设计，整体轻盈小巧，配色与充电仓过渡自然，单只耳机的重量仅有3.5g，佩戴起来相当舒适。

vivo TWS Air支持蓝牙5.2，在游戏场景内最低可以做到117ms的低延迟，这在《和平精英》这类射击游戏中的体验颇佳，低延迟带来的音效反馈，让游戏的操作性也更加灵敏。vivo TWS Air搭载了一枚尺寸处于行业领先水平的14.2mm超大单元，在音质方面的表现相当不错，不仅带来了身临其境般的现场感，同时高低频间的切换与解析也处理得恰到好处，对于听大众流行乐的用户来说，无疑是一款不错的耳机。

充电与续航方面，根据官方的数据来看，vivo TWS Air最长可支持25小时超长续航，耳机单次续航可以达到4.8小时，充电10分钟即可续航1.5小时。售价方面，vivo TWS Air目前官网售价仅需199元。

以上三款可穿戴设备，设计手表与耳机，均是300元以内的产品。不仅拥有着符合年轻人主流审美的外观设计，还拥有着完善的功能与超长的续航，同时价格又比较亲民，性价比可见一斑。这三款时尚单品配合日常的服装也很百搭，感兴趣的小伙伴可要抓紧这次机会了。