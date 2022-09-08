iPhone14系列新品对比iPhone13系列，外观变了又没变

作者：白伫

【天极网手机频道】看完苹果新品发布会，对于iPhone14系列新品颇多感慨，真机比渲染图看起来很漂亮。手机的形象和设计其实挺重要，毕竟能够直接对我们是否购买入手有着明显影响。

在配色方面，iPhone 14和iPhone 14 Plus提供了【午夜色】、【星空色】、【蓝色】、【紫色】、【红色】五种配色;iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供了【深空黑】、【银色】、【金色】、【暗紫色】四种配色。从配色上可以看出iPhone一直是简约设计，没有很朋克风和酷炫风的赶脚，但这就是它独一无二家的特色。

在屏幕方面，相对又往大屏延伸。在四款机型iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max中，其中最大显示屏就是全新更大尺寸的6.7英寸iPhone 14 Plus。iPhone 14Plus大尺寸可以提供更大的屏幕体验，和更大的电池加持，更大的显示屏意味着浏览网页、编辑查看文本可畅享更多内容。

相机模组设计方面。和上一代依旧是一样的，不过iPhone 14和iPhone 14 Plus两款为双摄系统，两个镜头呈对角线摆放。正面的原深感摄像系统，经过重新设计已留出更多的屏幕空间。而iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max则采用了一贯的浴霸三摄设计，后置镜头看起来更为突出了不少。

iPhone14同样在设计时就将环境保护考虑在内，例如内置天线的材料是对塑料瓶进行了创意再生利用，这或许是因为苹果公司的碳中和目标。

其他方面，均支持IP68级抗水防尘。iPhone14 系列均配备非常耐用的超瓷晶面板，不过iPhone 14和iPhone 14 Plus采用航空级铝金属打造机身边框，而iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max采用坚固的手术级不锈钢打造机身。这么一看，依旧是选择了苹果较为硬朗的外观从而极具辨识度。

“外观占一半，品质是王道”。恰巧最表明的东西，就是我们所能看到的外观部分。在有些产品本身同质化的当下，手机的外观上是这样，可带来一些辨识度。而加上本身配置不错，能够在表面上花点心思而不是粗糙的做着只是简单的加工锻造，这样其产品性能及外观都能获得大家的认可，自然也会受到大家的喜爱。