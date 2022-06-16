iPhone 14 Pro Max跑分曝光，还称续航还增加2小时？

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据之前的爆料，iPhone 14系列将继续采用A15处理器，而iPhone 14 Pro系列则会采用A16处理器，此前LeaksApplePro称苹果A16处理器的CPU性能增幅在15%左右。近日，关于A16处理器的安兔兔跑分数据曝光，跑分成绩达到89.6万分。相比于iPhone 13 Pro Max的A15在iOS设备中安兔兔基准跑分测试的834092分成绩来说有所提高。

得益于A16的功耗表现，电池续航将进一步增加2小时左右的续航性能。但是这2小时遭到了不少用户的质疑，毕竟iPhone 13系列主打亮点之一就是续航，相比以往机型的续航确实提升不少，但是在iPhone 14 Pro系列上增加了2小时的续航时间就让人怀疑其真实性。不过这都是外媒报道的内容，官方并没有实际回复或者透露什么消息，还是留意官方的消息和等待最终的发布会吧。

至于iPhone 14系列，不断有网友曝光渲染图，虽然不一定是真实的，但是也给了我们想象的方向。尤其是那个令人难以理解的感叹号造型，传感器和前置镜头之间非得留个空白，让不少网友都十分不理解。

不过好在iOS 16方面能给iPhone 14系列拉回一点分，iOS 16的锁屏界面可以自定义，长按锁屏界面即可唤醒设置，点击屏幕下方的“自定”后在界面上方就会弹出几个框框，点击对应的方框即可添加小组件，以及修改时间的字体和颜色。同时，为了不遮挡住其他内容，iOS 16在锁定屏幕界面的通知改到了在屏幕下方显示。

影像方面，iPhone 14和iPhone 14 Max还用着朴素的1200万像素镜头，搭配A15处理器，如果价格没有降下来，那iPhone 13系列还是最佳选择;iPhone 14 Pro系列则是用上了4800万像素镜头，让多少iPhone用户泪洒当场，搭配A16处理器，如果你能接受价格的话，也可以选择iPhone 14 Pro系列的机型。

至于价格方面也会相应提高，6.1寸的iPhone 14预计799美元起，Phone 14 Max预计899美元起，iPhone 14 Pro预计1099美元起，iPhone 14 Pro Max则大概是1199美元起。如果是你，你会选择购买iPhone 13系列还是iPhone 14系列呢？