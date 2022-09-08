iOS16正式版下周推送，但新耳机新功能需等到16.1才支持！

作者：知寒

【天极网手机频道】9月8日凌晨，随着苹果秋季新品发布会的顺利召开，iOS16 RC版和WatchOS 9 RC版系统也一并发布，此前已尝鲜测试版的苹果用户可以第一时间下载升级。值得一提的是，iPadOS 16和MacOS3也确认跳票延期，原因之前爆料称苹果内部对前台调度新功能的不稳定表现十分不满，仍在加紧优化当中。

从苹果官方公布得知，iOS16正式版系统将从9月13日起面向广大用户推送，iPhone8及iPhoneSE 第二代以后的机型均支持升级使用，

iOS 16系统对iPhone的锁屏界面进行了有史以来最大改变。它加入了「小组件」功能，可以实现数以万计的应用功能直接控制，看起来与Apple Watch上的表盘设计逻辑很像。同时，锁屏壁纸支持用户个性化定制，拥有包括照片锁屏、天气预报锁屏、彩虹锁屏、天文锁屏等样式，其中时钟、字体、主题色、以及动画都会随之发生改变。

iOS 16系统的锁屏通知消息全部转移到了屏幕下方，一方面更方便用户进行操作，另一方面则尽量不阻挡屏幕视觉，支持一键隐藏，用户还能进行类似小组件的功能操作。

此外，iOS16系统还为iPhone14 Pro系列带来了全屏AOD息屏常亮，为所有机型增加了儿童账户、iCloud家庭共享模式、实况文字加强版、以及对包括信息、地图、钱包、家庭、健康、Safari浏览器等诸多系统应用进行了重新设计或优化加强。

不过，面对刚刚发布的Airpods Pro 2苹果最新TWS主动降噪旗舰耳机，iOS16系统目前却无法完整支持其新特性。

Airpods Pro 2由全新H2芯片驱动，拥有比初代产品高达2倍的主动降噪性能，并且新增自适应通透模式。同时，利用iPhone上的原深感摄像头可对每个人的头部及双耳进行扫描建模，从而创建出属于自己的空间音频个人轮廓信息，实现个性化空间音频效果。

而新耳机的充电盒内部也首次加入扬声器和挂绳孔设计。通过U1超宽带芯片，用户能够利用手中iPhone的Find My查找功能，精确定位并导航找寻到Airpods Pro 2充电盒。

然而，无论是个性化空间音频还是查找功能，在iOS16首个正式版本中都不支持。苹果表示，它们会在日后的iOS16.1系统版本中引入，看来打算购买Airpods Pro 2的用户，还要多等待一段时间才能获得完全体验。