识别你是“人” iOS 16将允许用户绕过某些验证码

作者：夏初

【天极网手机频道】相信朋友们在日常的网站或者APP的使用过程中都会遇到一些登陆验证――这些应用程序会要求用户通过规定的操作来验证自己是“人”，例如拖动滑块到图片中的缺失部分，“点击图片中与示例相同的事物”，或者是干脆让你来一个简单的加减乘除计算。说实话，虽然这种测试并不难，但是总是出现就会让用户感到很烦。不过在iOS 16中，证明你是人类这件事将变得容易。

6月21日消息，苹果在iOS 16中新增了在应用程序和网站中绕过验证码的功能，新功能可以在Apple ID >密码和安全>自动验证下的设置应用程序中找到。苹果表示，在用户启用后， iCloud将在后台自动且私密地验证用户的设备和Apple ID 帐户，从而无需应用程序和网站向用户提供CAPTCHA验证提示。

苹果最近分享了一段视频，介绍了有关该功能工作的技术细节。简而言之，苹果的系统会验证信誉良好的设备和Apple ID帐户，并向应用程序或网站提供所谓的“私人访问令牌”。与CAPTCHA 相比，这个新系统将为登录或创建帐户等任务提供更好的用户体验，并改善用户隐私和可访问性。

苹果在与该主题相关的 WWDC 2022 视频的描述中表示，“私人访问令牌是一种强大的替代方案，可以帮助您识别来自合法设备和人员的 HTTP 请求，而不会损害他们的身份或个人信息。”

目前，Cloudflare和Fastly已经宣布支持私有访问令牌，这意味着绕过验证的体验未来将出现在由这些平台提供支持的数百万个应用程序和网站上，并且随着时间的推移，该功能将得到更广泛的推广。

在iOS 16和iPadOS 16的第一个Beta版中已经默认启用自动验证。苹果表示，macOS Ventura 也支持该功能。所有软件更新目前都处于测试阶段，将于今年晚些时候发布。

值得一提的是，苹果并不是唯一一家致力于这项技术的公司。谷歌也在开发过程中贡献力量，大约在两年前谷歌开始在Chrome中构建一个类似的系统，相信在未来这种便利的验证方式将得到普及。