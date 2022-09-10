设计几乎无变化？ 三星Galaxy S23系列与前代尺寸基本一致

作者：景博健

【天极网手机频道】今年年初，三星带来了全新的Galaxy S22系列，其中S22和S22+与前代产品相比的变化很小，而备受关注的S22 Ultra则可以看做是一款Note系列的产品，三星将S系列和Note系列融合到了一起。而最近关于下一代Galaxy S23系列的曝光也已经开始出现，不过并没有亮点。

根据数码博主Ice Universe冰宇宙在微博上放出的参数，Galaxy S23系列的机身尺寸和S22系列几乎没有差别，而屏幕的尺寸甚至完全一样，这意味着机身的整体设计大概率不会有什么变化，它们或将成为三星历史上变化最小的旗舰手机。而此前他也曝光称，三星Galaxy S23 Ultra最大的变化是中框宽度增加，使得屏幕曲面部分减少，更加接近微曲面屏，而它的主摄应该会从用了多年的1亿像素升级为全新的2亿像素传感器，在拍照方面值得期待一下。

他在与网友的互动中也表示，S23以及S23+的摄像头模组也会与前代保持一致，前置为1000万像素自拍摄像头，后置三摄分别为1200万像素超广角摄像头、5000万像素广角主摄和1000万像素长焦摄像头，电池应该也差不多，而最大的升级可能就是在处理器方面了。从这些曝光看，三星应该是对目前产品的设计比较满意，可能会更加关注Galaxy S23 系列的内部结构。

三星Galaxy S23系列会是首批搭载高通骁龙全新旗舰处理器的手机之一，不过按照这两年的节奏看，应该不会首发机型，所以预计等到明年2月份左右。