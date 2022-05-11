情怀终究抵不过市场 苹果宣布停更iPod产品线

作者：林夏

【天极网手机频道】苹果除了广为人知iPhone之外，生态产品线也是较为丰富，包含了iPad、Mac、Apple Watch、iPod touch等产品。而在如此众多的产品线中，iPod touch算是比较特殊的产品，作为一款MP4音乐播放器，或许早已被大众遗忘。然而，在今日之前，这款产品仍是在售状态，直至苹果宣布停更iPod touch产品线，并且售完即止。

2001年10月23日，苹果发布了首款iPod，将1000首CD质量的音乐放入用户的口袋里，在当时可以说是广受欢迎的产品。自第一代iPod发布后，至今已迭代至第七代，产品的形态与配置均有了变化。第七代的iPod touch发布于2019年，搭载A10 Fusion 处理器，采用一块4英寸的显示屏，配备Home键但无法支持指纹解锁，拥有深空灰、银色、粉色、蓝色、金色和红色共六款颜色，起售价为1599元。

智能手机的崛起，无疑是对iPod touch这类音乐播放器的致命打击，让其销量不断下跌，成为了苹果众多产品中销量最低的产品。根据相关数据的统计，iPod touch 7在网络渠道的单月销量低于一百台，基本被大众所遗忘，现如今会选择购买的用户，基本都是依靠情怀支撑。即便苹果坚持了很长一段时间，但情怀终究抵不过市场，停更近三年的iPod touch也在苹果的宣告中落下帷幕。

而在苹果的产品线中，其实还有很多产品虽然处在在售状态，但也随时面临淘汰的可能。例如：Apple Watch 3，目前已更新至第七代，且第四、五、六代均已停售，苹果依旧保留这款手表产品，自2017年发布至今，比iPod touch历时更久;Mac mini(英特尔版本)，在M系列芯片的强大性能下，第八代i5处理器显然是不够看的。

相比起iPod touch 7，这两款产品的存在显然是更为令人惊讶的，毕竟历时长，且无人问津，却依然在售状态。同时，售价方面也并不友好，其中的Mac mini(英特尔版本)售价还需8299元，同等配置下，相信没有多少人会花费巨额购买这款产品。但是，作为跨时代的产品，iPod touch显然是更具备时代记忆的特性，容易引发曾经或现在的大部分用户群体的共鸣，这也是其广受热议，甚至一度冲上微博热搜的原因。

科技日新月异，产品迭代更新，不适应时代主流的产品，自然会逐渐湮没在某个时间节点。所以，苹果宣布停更iPod touch产品线，其实无可厚非，反而要庆幸其坚持了这么长一段时间，让更多人发现音乐、听见音乐、分享音乐。

诚如苹果全球市场营销高级副总裁Greg Joswiak表示那般：“音乐向来是 Apple 的内核之一。iPod以创新方式将音乐带给数以亿计的用户，这不仅影响了音乐行业，也重新定义了人们发现、聆听与分享音乐的方式。”

作为极具时代记忆的一款产品，目前iPod touch 7依然会处于在售状态，售价1599元起，但时间有限，售完即止。那么，如果是你，你会为情怀买单吗？