让人期待的Apple Watch Series 8：惊艳亮相带着新功能来了

作者：白伫

【天极网手机频道】北京时间9月8日凌晨1:00，苹果2022年秋季线上发布会如期而至，正式发布了全新的Apple Watch Series 8。苹果首席运营观Jeff Wililianms来介绍这款Apple Watch Series 8智能手表，新款Apple Watch将继续在保障用户身体健康方面发力，本次的Apple Watch还加入了全新的女性健康功能等，可以为用户带来更全面的健康数据，相对来说新增改进了不少功能。

Apple Watch Series 8表壳材质上此前毫不夸张地用过黄金、陶瓷和钛等昂贵材料来作为表壳材料，这次则有铝金属和不锈钢两种选择。使用100%再生铝金属打造的表壳，配色上提供了【午夜色】、【星光色】、【银色】、【红色】四种。使用不锈钢打造的，配色上提供了【银色】、【金色】、【石墨色】三种。表带这块有多重颜色可选择，这次表带类型提供了多款新配色可供个人搭配需要，另外还有新的耐克和爱马仕版本。也支持IPx6级别防尘和防水设计。

手表形状也进一步得到改善，表壳和显示屏相较于Series7全面优化了交互界面。而且显示屏屏幕相比上一代，同样更大的显示范围带来了沉浸式的体验。让触屏操控、打字等也更便于操作，可显示的文字区域也有所改进，显示内容清晰可见。

重点介绍的功能方面，带来了很多关于健康、安全和连接方面的新功能。首先是一款创新性的全新温度传感器，我们可看到新的温度监测仪功能，夜间手腕温度可以作为全身体温一个很好的指标。因为我们在睡觉时，血管会扩张。它会连续整晚以每5秒一次的频率精准测量我们的体温。

而且作为进一步实现对推进女性健康的承诺，它将能够帮助进行生育跟踪。而且这些监测的数据只有经过本人同意明确许可，健康数据才会被共享。女性健康至关重要，这一项特殊的功能对女性而言是一种很温暖的服务。

而在运动健康方面Apple Watch系列苹果团队一直在持续不断突破创新Apple Watch能发挥的作用，在Apple Watch新的正念APP中，Apple Fitness+带来了众多新内容和功能。Fitness教练团队也带来了新进展，苹果正在为未来的Apple Watch型号开发几项新的健康功能。这些包括血压监测，用于生育和睡眠跟踪的温度计，睡眠呼吸暂停检测和糖尿病检测。这个将会适用所有Apple Watch的用户朋友等。

Apple Watch上的安全监测功能，比如摔倒监测和SOS紧急联络等场景，这项功能显得非常重要。这次很突出的一个就是“车祸”监测功能，不过希望不会有谁考虑到这个功能。

充电续航方面也有了提升，从早到晚电池可续航18小时。而且考虑到大家长途需要，我们可以让它在低功耗下运行。当在低功耗下运行时，Apple Watch的大部分核心功能还是保持开启的，它会尽量避免用户体验的同时尽可能节约电量。而一次充满电量，最高可使用长达36小时的续航时长。价格方面标准版GPS款399美元，GPS+Cellular款499美元。