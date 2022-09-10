Counterpoint ：Q2全球高端智能手机售价同比增长8%， 苹果销售额第一

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，据悉Counterpoint的最新手机销量月度报告数据了解到，2022年Q2季度全球高端智能手机的平均销售价格(ASP)同比增长了8%，达到了创纪录的780美元(约合人民币5400元)。这主要是由于1,000美元(约合人民币6900元)及以上价格段的智能手机销售额同比增长了94%。2022年第二季度仅该细分市场，就贡献了超过1/4的高端智能手机销售份额和全球1/5以上的智能手机收入。

报告内容显示，vivo第二季度的销售额超过了OPPO，首次成为全球第三大高端智能手机品牌。不过手机市场份额位列Q2季度全球第一的依然是苹果，其占据了高端智能手机市场销售额的57%。

高级分析师Varun Mishra在评论1000美元及以上价格段智能手机的增长时表示，随着5G的普及，消费者也在升级自己的手机设备。这一点尤为重要，因为大量高端iPhone用户将设备升级到5G。在疫情期间，用户也意识到了智能手机的重要性，并注意到了升级手机设备的更多价值。

还表示尽管存在通胀压力，但是因为富裕的消费者不受当前经济下行的影响，而且这种超高端手机市场升级设备的趋势在各个地区都是普遍存在的。与之对比的是中低价位手机受到近期宏观经济逆风的重创。而高价位细分市场依旧稳定，同时进一步提高了平均销售价格。此外，越来越多的金融分期方案以及不断增长的以旧换新和EMI生态系统也在帮助消费者去升级他们的设备，并且无需预先支付手机总价。

所以随着4G iOS用户对手机的持续升级，苹果能够继续以57%的份额引领高端市场。本季度，美国的销售和促销活动依旧强劲。尽管没有证据表明宏观经济对用户的需求有任何影响。主要得益于新兴经济体的强劲增长，苹果还继续成功地吸纳了新用户，在本季度，迭代新手机用户的增长创下了新的记录。

三星连续第二个季度继续成为高端市场中最畅销的安卓智能手机，三星的销售额同比增长2%，其占据份额也有所增加。中国的手机品牌厂商OPPO、小米和华为的份额在2022年Q2出现下滑，创下自2012年第四季度以来的最低季度销售额。

vivo的销售额同比上一年增长了59%，在2022年Q2首次超过OPPO成为第三大高端智能手机品牌。这一增长大部分来自于中国市场， 由X80、S15和iQOO 9系列推动。vivo也首次成为中国第二大高端智能手机品牌。在X80系列的推动下，它也是中国实惠型高端市场(400-699美元，约合人民币2750-4870元)最大的智能手机品牌厂商。

“其他”手机品牌厂商份额的增加主要是由荣耀所推动。在过去的几个季度里，该品牌在中国迅速扩张。HONOR 70是其在高端细分市场中最畅销的机型，其次是Magic 4。随着荣耀进军新的地区市场，海外市场对荣耀的销售贡献也可能会增加。

综上，全球高端手机市场iPhone仍然是主场。而且近日在2022苹果秋季发布会亮相的iPhone 14系列，第一波预售开始后很快所有线上商城就均已售罄，尽管此前备受调侃但大家还是忍不住买单。所以坚持为用户体验做手机，是必然要放在第一位的诉求点，这对于所有手机品牌来说也是一样的道理。现在的用户也较以往更为注重高端优质产品，用心做好的产品和服务自然会获得认可。