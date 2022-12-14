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2022-12-14 12:26:48 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

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OPPO Find N2(8GB/256GB/5G°æ)

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  • ·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1792
  • CPUÐÍºÅ£º¸ßÍ¨æçÁú888
  • 5GÖÆÊ½£ºÒÆ¶¯5G(NR TDD)/ÁªÍ¨5G(NR TDD)/µçÐÅ 5G(NR TDD)
  • ²Ù×÷ÏµÍ³°æ±¾£ºAndroid 11
  • RAMÈÝÁ¿£º8GB
  • ROMÈÝÁ¿£º256GB
  • µç³ØÈÝÁ¿(mAh)£º4500mAh´óµç³Ø
  • ºóÖÃÉãÏñÍ·£º5000ÍòÖ÷Éã+1600Íò³¬¹ã½Ç¾µÍ·+1300Íò³¤½¹¾µÍ·
  • Ç°ÖÃÉãÏñÍ·£ºÄÚÆÁ£º3200ÍòÏñËØ ÍâÆÁ£º3200ÍòÏñËØ
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