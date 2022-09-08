一文带你回顾苹果秋季发布会新品：4款手机3块表，新的耳机能寻找

作者：景博健

【天极网手机频道】今天凌晨，苹果正式召开了秋季新品发布会，带来了全新的iPhone 14系列、三款Apple Watch手表以及全新的AirPods Pro，下面笔者就带大家一起来快速回顾下。

iPhone 14系列

全新的iPhone 14系列依然包含四款产品，分别为iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，此前叫好不叫座的mini被屏幕更大的Plus所替代。

iPhone 14和iPhone 14 Plus整体设计上与前代没有明显区别，屏幕采用超瓷晶面板，延续了刘海屏的设计，尺寸分别为6.1和6.7英寸，峰值亮度可达1200尼特，支持杜比视界，支持True Tone显示。

机身采用了航空级铝，提供了蓝色、紫色、午夜色、星光色和红色可选。

核心配置上，它搭载了与iPhone 13 Pro同款的A15仿生芯片，也就是“满血版”，官方还表示机身内部设计进行了升级，散热会更好。

影像方面，依然是1200万像素的双摄，主摄带来了更大的传感器，单位像素达到了1.9μm，光圈增大到F1.5，与iPhone 13的相机相比进光量提升了49%。前置摄像头为1200万像素，首次加入自动对焦功能，光圈提升到F1.9，提升了38%的进光量。

同时在软件层面带来了光像引擎，提升了暗光拍摄能力，官方表示前置摄像头和超广角镜头都提升了2倍，主摄提升了2.5倍。视频拍摄方面，增加了运动模式，在运动场景下进行拍摄会更加稳定。

iPhone 14/14 Plus支持卫星通讯和SOS紧急联络，卫星通讯前两年免费，11月份将在美国和加拿大率先推出，还有就是车祸检测功能，当用户遭遇车祸是会为用户拨打急救热线。另外，国行版依旧是双nano SIM卡，并不支持eSim卡功能。

Pro版本依旧是两款产品，6.1寸英寸的iPhone 14 Pro和6.7英寸的iPhone 14 Pro Max，边框要更窄了一些。最大变化则是它不再是刘海屏，而是采用了长条形药丸设计，官方为其命名为“灵动岛”。

为了减少用户在视觉上的不适，苹果在这块“灵动岛”区域设置了非常多的交互，包括勿扰模式/来电/充电/消息/音乐卡片等等。

iPhone 14 Pro/Pro Max同样采用了超瓷晶面板，边框为不锈钢，提供石墨色、白色、金色和深紫色四款配色可选。

其屏幕素质相较于普通版本要更好，支持LTPO技术，最低刷新率可达1Hz，HDR峰值亮度可达1600尼特，而户外峰值亮度更是达到了2000尼特。还有ProMotion自适应刷新率技术，支持每秒10至120次的可变刷新率。另外就是加入了 Always-On Display，时间、小部件和实时活动将能一直看到。

核心配置上，两款产品均搭载了全新的A16仿生芯片，它采用台积电4nm工艺制程，拥有160亿个晶体管，6核CPU，5核GPU，号称比竟品快40%，功耗降低20%，NPU每秒可以计算170亿次， 5核GPU的内存带宽提高了50%。

这代产品在影像方面迎来了非常大的升级，依旧才用了后置三摄的配置，主摄升级到了全新的4800万像素镜头，单位像素面积为1.22μm，支持四像素合一技术，单位像素面积可达2.44μm，镜头光圈为F1.78，提升了暗光环境下的拍摄能力，并支持第二代防抖功能。另外两颗镜头为1200万像素的3倍长焦镜头和1200万像素的超广角镜头。值得一提的是，高分辨的主摄可以通过从中间裁剪实现2倍变焦，非常适合人像拍摄。

借助A16仿生芯片的强大处理能力，三颗摄像头的暗光拍摄能力都获得了提升，主摄和长焦提升了2倍，超广角提升了3倍。

主摄还支持拍摄Pro RAW照片，为专业摄影师提供了更高分辨率的图片。它们同样也支持“运动模式”，强化了运动场景拍摄能力。

价格方面，iPhone 14/14 Plus售价分别为5999元起和6999元起;iPhone 14 Pro/Pro Max售价为7999元起和8999元起。

Apple Watch Series 8

手表这块首先登场的是Apple Watch Series 8，依然为41mm和45mm两种尺寸，它采用更窄边框的全面屏设计，搭载了性能更强的S8芯片。

相较于前代，它加入了全新的体温传感器，分别位于屏幕下方以及表壳背面，手表可以在夜间用户睡眠时以5秒一次的频率进行用户体温的检测，并且达到0.1℃体温记录，通过对于用户体温的检测，可以更加精确的测算用户的排卵周期以及月经周期，在关爱女性健康上更进了一步。

它还加入了车祸检测功能，通过全新设计的传感器来检测是否有车祸发生，可以有效的识别用户前部碰撞、追尾、侧面碰撞、翻滚等多种车祸情况。而在发生车祸的情况下，可以支持自动报警，并发送相关位置信息。

Apple Watch Series 8的续航可达18小时，在开启低电量模式后续航可达到36小时。提供铝合金版本提供星光色、黑色、银色、红色;不锈钢版本则有石墨色、银色、金色，41mm版本售价为2999元起，45mm版本则为3199元起。

新款Apple Watch SE

此前备受欢迎的入门级产品Apple Watch SE也迎来了升级，屏幕比Series 3大30%，被重新设计了后壳。新款搭载了与Series 8相同的S8芯片，运行速度提升20%，并且同样支持了车祸检测功能。

Apple Watch SE提供银色、午夜色和星光色三款配色，40mm版本为1999元起，44mm为2399元起。

Apple Watch Ultra

这次苹果还带来了一款面向面向户外、极限运动等用户的产品―Apple Watch Ultra。其表壳部分采用了钛金属材质打造，表盘为蓝宝石玻璃，被称为史上最坚固的Apple Watch，表面增大至49mm，侧面拥有新的按钮保护装置。

同时，侧边按钮进行了针对性的优化，更大更突出，戴手套的用户也能轻易完成操作。屏幕峰值亮度达到了惊人的2000尼特，在户外环境下依然可以看的非常清晰。显示屏设计的“寻路者”表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达8项复杂功能的空间。

Apple Watch Ultra支持了L1+L5双频GPS，为用户提供更加精准的定位数据。内置的深度计支持EN 13319认证，防水性能达到WR100，可以用于潜水环境。它同样支持车祸检测，可以在用户遭遇车祸时自动报警并且向救援机构提供相关信息，还有SOS紧急联络，按住侧边按钮，可立即联系紧急救援，并提供你的位置。

Apple Watch Ultra实现了36小时的常规续航以及60小时的极限续航，满足户外用户的使用需求。

它提供了高山回环式、野径回环式以及海洋表带，售价为6299元起。

新款AirPods Pro

时隔两年多，AirPods Pro也迎来了更新，外观设计并没有明显的差别。它搭载了全新升级的H2芯片，性能大幅升级，配备低失真驱动单元和定制的放大器驱动，支持个性化空间音频功能。

据官方介绍，其主动降噪能力得到了翻倍，而通透模式可以让用户持续感知周围环境，与外界保持联系。

AirPods Pro耳机柄向上或向下轻滑即可快速调节音量，操作更加方便。其充电盒支持使用Apple Watch的充电器进行无线充电了，耳机盒还加入了扬声器，便于查找位置，同时耳机盒侧面增加了挂绳孔。

新款AirPods Pro的续航提升到了6小时，配合充电盒最长可实现30小时的续航，售价位1899元。

苹果今天总共带来了两大两小四款手机，三款全新的智能手表以及全新的耳机，你最Pick哪款呢？