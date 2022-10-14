苹果为“环保”付出代价？因不带充电器被巴西罚款1.36亿元

【天极网手机频道】近日，巴西一家法院正式宣判，将对苹果公司罚款1亿雷亚尔，约合人民币1.36亿元，并且强制要求苹果在巴西销售iPhone手机必须配备手机充电器。好家伙，这波啊，这波完全是苹果自费“环保”，苹果格局好大，我哭死!

这场诉讼由巴西借款人、消费者和纳税人组成的协会提起，指控苹果在销售其旗舰产品时不附带充电器，存在滥用行为。巴西圣保罗州法院周四裁定苹果败诉。“很明显，被告以‘绿色环保’为理由，强迫消费者购买之前随产品一起供应的充电器适配器。”法院在判决中称。

而苹果表示，将对这一判决提起上诉。此前，苹果辩称，不送充电器的目的是为了减少碳排放。其实如今国内也有不少手机厂商效仿苹果的环保做法，借机不再标配手机充电器，也引来用户的不满。

此前OPPO副总裁就表示，“消费者获得 SUPERVOOC 充电器并不容易，所以我们此前必须把它放在包装盒里。然而，随着我们扩大业务运营，我们希望将充电头从包装盒中取出并放入商店，以便用户在升级设备后，仍然能购买充电头并继续使用。”

随着苹果打着环保的旗号开了个不送充电器的头，不少国内厂商也及时跟进，高举环保大旗，宣布新机将不会标配充电器。这也导致后来国内由厂商在发布新机时，宣布将会附赠充电器反而引来了不少粉丝的狂欢。

近些年快充充电器的发展使得充电器的成本急剧上涨，快充技术的出现意味着厂家在线材以及充电器方面的要求就更高了，这也催生出了如今在市场上十分火热的氮化镓GaN充电器。众所周知，生活中的电压为220V，直接给手机充电是万万不可能的，手机充电器可以将220V的交流电压转化为手机所支持的电压。

但是快充的功率越来越高，想要提升充电的电压，那么充电器的体积也就不可避免地大了一圈。回看苹果的5V1A充电器，再到如今需要自费购买的快充充电器，这俩完全就不是一个体积的。也就是说快充的出现，让充电器的体积足以比拟电脑充电器。

这也导致快充充电器虽然充电速度上去了，但是相比此前小巧的模样，便携性下降且成本上涨了。更关键的是，更大的充电器意味着需要更大的包装，更大的包装就使得原先可以装100台手机卡车空间，如今只能装90台甚至80台。运输成本的提高让厂商的整体成本上涨，虽然这部分最后还是会转嫁到用户身上。

不过氮化镓充电器的出现，可以让原来的大体积充电器整体缩小一圈，但是成本非常高，这也是为什么如今市面上功率高一点的氮化镓充电器售价都在几十到几百不等的原因。不过高昂的售价，同样意味这高昂的成本，这对不少厂商来说也是一笔不小的开支。

所以这才是厂商想要取消标配充电器的根本原因，疯涨的充电器成本完全已经影响到了厂商的利益。虽然环保是其中的一部分原因，但这样的说辞主要还是为了降低成本而被拉出来的借口而已。对于这些厂商来说，极尽可能降低成本才是重中之重，为了让自己的做法更加合理，环保则是最好的借口，尤其是环保议题在国外深受关注，也更加易于被接受。

这次苹果也是实打实地为自己的“环保理念”付出了代价，咱巴西老哥就是不吃你这套，该给你还得给，消费者的权益还是要保障。