酷派COOL 20S外观：仲夏夜下的漫天星空

作者：弈秋

【天极网手机频道】酷派官方6月13日消息，正式推出了全新出发的酷派COOL 20s 5G新机。手机配色方面提供了“天青蓝”、“月影白”和“流萤黑”三种配色，笔者手上的这款“流萤黑”配色是以纯黑油墨底层色调为主，上面采用珠光层覆盖带来的颗粒质感，给人一种纵深感与视觉立体感，手机背板在光学照耀下仿佛看到了小时候的夏夜，抬头有漫天星空，低头有流萤飞舞。

屏幕正面配备了一块6.58英寸的FHD+全高清水滴屏，比同档位普通的HD+屏幕的分辨率提升50%，同时支持DCI-P3好莱坞电影级色彩标准，达到96%的NTSC超广色域，给人呈现的画面色彩饱和度更明艳也更真实。

相机模组后置搭载了一颗5000万像素超清主摄和一颗200万像素微距镜头，以及800万像素前置镜头，这个镜头的设计也确实很有自己的辨识度。

机身设计方面，可以直观看到上下两个对称式立体双扬声器，而且保留了3.5mm的有线耳机孔，音量控制键和电源键均位于右侧，机身左下角依然是超大的“COOL”LOGO标识。

针对握持手感，酷派COOL 20s 5G采用了G3曲率连续设计标准，它在手机各个过渡衔接恰好，这种中框直中带曲、3D曲面的设计更加顺滑不硌手。整机机身厚度8.28mm，重量仅180g，比起同档位其他平均重量195g的5G手机来，能够让机身看起来更加轻薄，笔者表示整体上长时间握持感很舒适。

外观是我们能一眼看到的最表明的东西，酷派COOL 20s外观设计的细节还是把控的很到位。综上来说，在同档配置里这样的一款5G千元机，性价比还算不错。如果对此感兴趣的朋友，可以继续关注官方了解消息。