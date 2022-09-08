热点关注的eSIM卡，苹果已在iPhone14系列中给出答案

作者：白伫

【天极网手机频道】当苹果第一次决定从iPhone 7上取消3.5mm的有线耳机插孔，直到今天还是有部分人不理解当初苹果做出的这个决定，但现在也已成为行业内默认的做法。早期一直说到的iPhone 14系列新品推出eSIM卡解决方案，应该是早就在计划中的事情。所以早已有所耳闻的eSIM卡槽问题，很难说这会不会成为手机行业未来有可能的方向。这次在2022苹果秋季发布会上则更为明确的有所表示，苹果对eSIM等蜂窝技术进行了重大改进，使其连接变得更容易。

eSIM卡是一种数字SIM卡，它不需要再用实体SIM卡。凭借eSIM卡，可以快速转移现有的蜂窝数据计划，或是获取新的蜂窝数字计划，但这全都是以数字的方式呈现。我们甚至可以在同一台设备上存储多个eSIM卡。也就是多个蜂窝数据计划和电话号码。安全性也会更高。即使iPhone丢失或者被盗用，他人都无法将eSIM卡移除。

我们知道SIM卡槽放置的实体SIM卡，是一张用来连接外界通讯网络而且我们可触摸到的小芯片，这张SIM卡大家已经使用了几十年。而eSIM看其命名则是内置于手机本身中的SIM卡的所谓电子版本。

方便的是eSIM卡可以不用去线下办理，一切都是在线上完成的，这时候我们只需要一台设备操作即可。eSIM比物理SIM卡占用更少的空间，因此手机可以让出更大的空间塞入更多的组件，也意味着今后不需要卡针之类的零件。

但是要承认没有十全十美的选项，eSIM芯片必须实际内置于手机中，它不是以后我们可以随意添加的东西。况且这本来就是一个看不见的虚拟物件，所以eSIM无法和实体SIM卡那样很轻松取出来再放入另外一部手机中。如果想转移到新的手机上，则有可能需要在新手机上继续注册才能再继续操作。

但是既然官方说完全内置于手机中，这可能不是什么大问题。因为我们日常只有少数情况下，才会在手机之间移动这张SIM卡。

但当下问题是并非所有网络目前都支持eSIM技术。服务提供商还有可能多额外收取费用，因为每次想要将eSIM切换到另一部手机时，新手机上的激活费似乎是可能发生的情况。现在eSIM目前仅可以自由地与支持该技术的所有主要运营商建立。

不管怎么说，对于国外实行起来确实容易的多，所以才会出于这样的情况所考虑。但在国内现在不单是手机厂商的问题，运营商的问题也是有的，国内目前很多支持eSIM的电子设备都是要绑定实体SIM才能用;再者对于消费者而言，开通eSIM还需要多交一部分月租，大家也不想随意花费每一分钱。总之一句话，现在这个答案可能并不是让所有消费者都满意的。

毕竟苹果先想着选择去做这个事情，日后真想为了争取消费者自然不能去忽视这些待解决的问题。而很现实的情况是现在这个技术还在完善中，目前国内也是不支持和流行的。综上笔者表示，今后iPhone的产品线大抵让我们明白它是会走这个方向的。关于eSIM卡，或许这就是苹果给我们所有消费者的一个最终答案。现在细品发布会上的内容，这似乎是早已初现端倪的事情。