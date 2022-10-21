iQOO Neo7正式发布，最强天玑旗舰来袭，独立显示芯片带来性能越级！

【天极网手机频道】10月20日晚，iQOO召开新品发布会，正式发布了天玑中端旗舰iQOO Neo7，搭载联发科天玑9000+处理器，首发价2699元起。

iQOO Neo7拥有几何黑(AG玻璃)、印象蓝(素皮)、波谱橙(素皮)三款配色，素皮版厚8.89mm，重197g、玻璃版厚8.5mm，重202g。iQOO Neo7外观相较iQOO Neo6差别不大，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，并融入全新圆形几何元素，配备121°超大弧度3D后盖，只是闪光灯等部分细节设计有所不同。

在发布之前，iQOO官方就曾放出海报，表示这次的iQOO Neo7将会搭载独立显示芯片。早在2021年3月20日，iQOO就提出了强悍双芯;这次的iQOO Neo7双芯将再升级，新机搭载天玑9000 +处理器，搭配独立显示芯片Pro+，实现“双芯强强联手”。官方海报显示，iQOO Neo7的CPU性能提升 5%，GPU性能提升10%，安兔兔跑分达1080717。此外，独显芯片计算补帧适配更多主流手游，同时大幅降低功耗，改善发热掉帧问题。

此前该机就已经现身Geekbench，iQOO Neo7型号为vivo V2231A，搭载天玑9000+处理器，Geekbench 5单核跑分1231，多核跑分4251，配备LPDDR5内存和超频版UFS 3.1闪存，拥有4013mm2 VC均热板。

屏幕方面，iQOO Neo7配备6.78英寸2400×1080 AMOLED屏，采用三星E5发光材料，最高500nits、激发1000nits、局部激发1500nits亮度，支持120Hz刷新率，双指360Hz触控报点率，2000Hz瞬时采样率，还有屏下双压感。

此外，该机配备双X轴线性马达、4D游戏振感、封闭式立体双扬、红外遥控、NFC、蓝牙5.3，拥有5000mAh双电芯电池，支持120W快充。

作为这次重磅芯片，天玑9000+相较天玑9000并没有改变内部的架构，依然采用一颗X20的大核，三颗A710的中核以及四颗A510的小核组成的三丛集，其中X20这颗大核的核心频率从3.05GHz提升到了3.2GHz，其他两个丛集保持不变。

天玑9000+依旧采用台积电4nm工艺制官方宣称CPU性能比起天玑9000提升了5%左右，GPU性能则提升了10%左右，从参数上来看GPU并没有更换，只是前代的超频版，从GPU性能提升10%来推算，大概由原来的850MHz提升到了940Mhz左右。

GPU方面天玑9000+与前代并无变化，依旧采用Mali-G710十核GPU，只是主频稍稍提升，具体频率未知。本次天玑9000+将最高支持2K+144hz的屏幕刷新率，而前代仅支持2K+120hz。在Geekbench中，天玑9000+ CPU单核1300多分，多核4300多分，在目前的安卓芯片中表现最好，堪称安卓最强CPU。

iQOO Neo7的售价将从2699元起售，并且已经开启预售，目前的价格为：8+128GB：售价2699元;8+256GB：售价2999元，首发2799元;12+256GB：售价3299元，首发2999元;12+512GB：售价3599元，首发3299元。