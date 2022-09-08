iPhone14系列新品正式上线，预售价格公布799美元起

作者：白伫

【天极网手机频道】9月8日凌晨1点，苹果正式发布iPhone 14系列新品。本次发布会上推出了新的iPhone 14 和iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max。关于系列最大一个变化就是，转向更大屏体验的Plus尺寸手机是以牺牲iPhone mini为代价的。iPhone mini正在被削减，而Pro型号相应的价格也有所微调上涨。

iPhone 14和iPhone 14 Plus

外观上iPhone 14和iPhone 14 Plus两款机型均配备非常耐用的超瓷晶面板。航空级铝金属打造机身边框，IP68级抗水防尘，提供了【午夜色】、【星空色】、【蓝色】、【紫色】、【红色】五种配色。也更新了内部设计，两款机型均配备了绚丽的超视网膜XDR显示屏，采用OLED屏，带来1200尼特峰值的HDR亮度，2000000:1的对比度以及杜比视界。

性能方面，iPhone 14和iPhone 14 Plus均搭载A15 仿生芯片，采用5nm制程工艺，6核CPU(为2颗高性能大核+4颗高能效核心组合)，还有4核GPU，采用新一代ISP。

而影像方面，iPhone 14和iPhone 14 Plus后置为1200万像素广角主摄+1200万像素超广角双摄组合，照片低光拍摄方面有了49%的提升，视频的低光拍摄提升了38%，支持传感器位移式光学图像防抖功能。实现了强大的主摄像头升级。iPhone 14配备了新的原深感镜头，新的前置摄像头首次加入了自动对焦功能，可以在多个距离上进行清晰对焦。软件部分，iPhone 13系列支持摄影风格深度融合、运动模式等。

售价上，9月9日晚8点开始全网预购，iPhone 14版本起售价和去年的iPhone13一样为799美元，iPhone 14 Plus起售价899美元。除了iPhone 14 Plus在10月7日发售，iPhone 14会在9月16日全网发售。

iPhone14 Pro和iPhone 14 Pro Max

外观上，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max采用坚固的手术级不锈钢打造机身边框，同样采用了非常耐用的超瓷晶面板和抗水性能加持。配色上提供了【深空黑】、【银色】、【金色】、【暗紫色】四种配色。果不其然，iPhone 14 Pro正面采用了新的设计，重新设计了所有组件使其跻身于更小的区域，换成了药丸的既视感，就是此前说的这两款不会是感叹号的设计。

性能上，Pro版采用了最新的A16芯片，基于4nm技术制程工艺打造，A16仿生是智能手机有史以来最快的芯片。两个高性能核心速度更快，与A15仿生相比，功耗降低20%，足以应付大多数日常任务。能够实现同样的性能，让灵动岛的动画，丝滑无比的流畅，全新A16为iPhone提供出色的续航、智能影像。

影像部分，iPhone 14Pro和iPhone 14 Pro Max后置为1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头+1200 万像素超广角三摄组合，广角镜头最高提升至2.2 倍光线捕捉，超广角镜头光线捕捉能力提升 92%，支持微距模式，所有镜头均支持夜间模式。性能芯片A16同样驱动着iPhone14 Pro的摄像头系统，可以说它整合了iPhone14 Pro强大的摄像头新一代图像信号处理器和计算摄影技术，造就苹果有史以来最强大的Pro级摄像头系统。

售价上，9月9日晚8点开始全网预购，iPhone 14 Pro版本起售价为999美元，iPhone 14 Pro Max起售价1099美元。9月16日全网发售。