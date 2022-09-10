Apple Watch series 8：侧重健康监测体验，健康功能愈发细化

作者：弈秋

【天极网手机频道】最近几年，或许是出于大环境下用户对自身健康愈发重视，在此背景下不少智能手表产品选择加入了监测血压、心电图等重要健康检测功能，不再是一味地追求健身运动数据记录功能体验。现在更多的放在了人们关注的健康方面，并且提供的功能也越来越细化。

而在苹果秋季发布会亮相的全新Apple Watch series 8，此前的爆料让其成为了我们比较熟悉和期待的一款产品。对比上一代Apple Watch series 7带来了新的突破，除了保留Apple Watch拥有的健康跟踪、检测心率不规则等常规项，Apple Watch Series 8带来了更多健康、安全和连接方面的新功能。

首先就是健身运动功能体验。加入了更多地体能训练APP及Fitness+服务，给用户带来多种运动方式，从而可以用Apple Watch智能手表来配合健身运动。

其次创新性应用的一款全新温度传感器加持。它采用独特的双传感设计，一个靠近我们的皮肤一个则位于显示器下方，以便用于减少受到过于寒冷或温暖的环境温度的影响。在夜间体温监测期间，该传感器会以每五秒钟重新读取一次手腕温度，该传感器的精度比以前的Watch型号有所提高，它可以精测到0.1摄氏度的温度变化。

并且借助温度传感器，官方表示其进一步实现了对推进女性健康的承诺。选择在产品上增加了一系列先进的经期跟踪功能，所以该温度传感器也会同时执行改善睡眠跟踪和月经跟踪的双重功能。而且这个“高级周期跟踪功能”随着多种发展而使女性的健康功能成熟。

Apple Watch series 8获取到的数据还是比较科学安全的，因为它遵循两个原则。一是开发产品前以经科学验证的洞见为基础，二是所有设计都保证数据的安全和私密。当然获取到的数据都会通过双因素身份验证加密。只有产品本身的用户拥有共享健康数据的唯一权力，即可以决定何时共享以及与谁共享。

最后一个是为了我们的出行安全而研发的全新健康功能，Apple Watch series 8带来了一个突破性的新功能【车祸检测】。该功能利用机器学习将所有的信号整合进算法中，团队表示使用超过一百万小时的数据来训练其检测算法。现在主要可以检测四种类型的车祸，包括前后碰撞，侧面碰撞和完全翻车。【车祸检测】功能在行车时才会运行，而且处理大约撞车时间点前后的数据并且完全在设备端进行。

所以这个功能若是检测到车祸发生，Apple Watch series 8将显示一个信息窗口询问车主是否要致电SOS服务。如果倒计时10秒内没有得到响应，它会自动帮助我们拨打急救电话，向接线员提供所处位置并告知我们的紧急联系人。如果我们确认自己没事并且不需要立即就医，可以在显示屏上面选择清除弹出的对话框。当然希望大家用不到这个功能。

总的来说，Apple Watch series 8配有体温感应、车祸检测、推算经期跟踪等新功能;再加上保留了Apple Watch产品线原有的健康功能比如跌倒检测、不规则心律通知和血氧监测、心电图监测和睡眠跟踪功能，还有Watch OS 9所包含的各种健康新功能。

写在最后，综上智能可穿戴设备行业里智能手表仍有很大的发展空间和广阔的开发领域。关于在智能手表里加入更多的健康功能对用户来说，自然多多益善。相信在未来，有关运动健康类智能手表市场需求仍会不断上升。