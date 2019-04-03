苹果刚刚发布的Apple News+新闻订阅服务上线：48小时20万人订阅

作者：千年

【天极网手机频道】由于iPhone销量连续下滑，苹果正在积极寻找能够代替iPhone成为公司收入支柱的业务。从上个月的苹果春季发布会来看，苹果将希望寄托于软件服务商。

苹果

在上个月的苹果春季发布会上，苹果发布的一款重磅产品就是新闻订阅服务Apple News Plus。据AppleInsider报道，尽管苹果尚未公布其新闻订阅服务Apple News+的相关订阅数据，但《纽约时报》援引知情人士的话说，该服务推出48小时内就有超过20万人注册了试用版。

Apple News+

值得一提的是，Apple News Plus并非是免费的新闻订阅服务，用户需要每月花费9.99美元来订阅该服务。通过该服务，用户可以阅读各类出版物的文章，其中包括300多份杂志，还有《洛杉矶时报》、《华尔街日报》的内容。该服务首月是免费的，从而吸引用户使用。

Apple News+

有报道显示，在Apple News Plus推出之前，一些出版商对于是否参与该平台犹豫不决，《华盛顿邮报》和《纽约时报》等主要出版物都没有出现在Apple News+上。《纽约时报》对苹果的捆绑定价尤其不满，称这将出版商置于“用户被蚕食”的风险之中，且只能带来极少的经济收益。据了解，在这项服务中，苹果的营收分成达到一半。《纽约时报》和《华盛顿邮报》最终都没有参与该服务。