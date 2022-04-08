DXOMARK全球屏幕排行榜：OPPO Find X5 Pro得分95，位列第三

作者：LL

【天极网手机频道】手机屏幕，是大众日常使用手机时，时刻都盯着的产品。因而对于很多用户来说，屏幕是最切实的体验，随着体验时间的延长，屏幕的好坏自然也会显现出来。日前，OPPO Find X5 Pro在DXOMARK全球屏幕排行榜中，以95分的高分位列第三名。

据了解，OPPO Find X5 Pro在DXOMARK屏幕测试的色彩属性中表现出众，在大多测试场景中，屏幕都具有非常好的演色性。在所有光照条件下，易读性良好。屏幕整体触控准确，特别是在浏览网页和图库时，能够为用户提供流畅的交互体验。

作为OPPO的旗舰机，OPPO Find X5 Pro能够获得如此高的得分与排名，说明手机厂对于屏幕的调校做得比较到位，才能扛得住DXOMARK多场景的屏幕考验。笔者认为，现如今，手机的使用场景早已经多元化，每个场景的光线情况肯定会有所差异，只有扛得住各个场景下光照条件变化的屏幕，才称得上是一块合格的“好屏”，从而真正地全方位提升用户的实际体验。

此外，OPPO Find X5 Pro还加入了自研的自研影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片，配合自研3A算法以及哈苏影像系统，其影像能力也是相当出色，特别是在4K夜拍模式中，大大提亮了光线较弱场景中图像的质量，保证暗部有细节的同时，高光也不至于过曝。

总体来看，OPPO Find X5 Pro的整体表现出色，其屏幕在色彩和易读性方面较前代有了进一步的升级和改善，相信不少用户已有所体验。如此优异的屏幕，配合出色的影像能力，OPPO Find X5 Pro自然能够带来更加极致的影像体验。