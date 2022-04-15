不止天玑8100，一加Ace系列首款新品将于4月21日发布

作者：墨将

【天极网手机频道】一加手机日前官宣将于4月21日正式发布全新产品线――一加Ace系列，作为一加手机全新的产品系列，一加Ace将致力于打造既有颜值又有实力的性能王牌。根据官方最新海报透露，一加Ace系列首款新品将搭载天玑8100，这颗核芯采用台积电 5nm 制程，CPU 部分包含 4 个 2.85GHz A78 核心 + 4 个 2.0GHz A55 核心，GPU 为 Mali-G610，Mali-G610采用了第三代的Valhall GPU架构，拥有6核心，搭配天玑8100所拥有的HyperEngine5.0游戏引擎以及相关特性。另外，天玑8100不仅支持 FHD+ 168Hz 屏幕，还支持 WQHD+ 120Hz 屏幕。

对于Ace新系列，一加中国区总裁李杰表示非常有信心，做好Ace系列的底气源于一加绝对的自信与实力。一加拥有行业顶级的研发和技术能力，在研发、供应链、渠道、服务等多方面依托OPPO可以提供的强大的资源支持。在产品制造上，一加拥有全球范围内的最顶尖制造设备和最严格的品控管理，让产品品质更有保障。并且，一加多年打造旗舰精品积累的经验都将赋能Ace系列，持续打造精品。

据介绍，一加未来将分为数字系列与Ace系列。其中数字系列继续锚定高端市场，打造优雅强悍的性能旗舰，带来最极致的性能体验和高级的质感设计;而Ace系列将打造有颜有料的性能王牌，把不降级的硬核科技和快稳爽的游戏娱乐带给更多用户。至于一加Ace系列首款新品将会带来哪些惊喜？4月21日，敬请期待。