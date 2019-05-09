谷歌昨日发布安卓10系统 华为抢先升级！首批8款机型将适配

作者：千年

【天极网手机频道】昨日(8日)凌晨，谷歌I/O大会发布了期待已久的安卓Q(安卓10)，并公布了入围安卓Q版本开发者Beta测试项目的手机品牌，其中就包括华为。

华为

华为官方今天宣布，即日起面向安卓应用开发者启动安卓Q开发者Beta招募，携手安卓应用开发者积极开展安卓Q版本的兼容适配和优化工。

此外，华为EMUI官微还公布了安卓Q首批8机型适配公告。据悉，华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X、Mate 20保时捷设计、P30、P30 Pro、荣耀V20、荣耀Magic 2将第一批适配安卓Q。

来源EMUI官方

值得一提的是，安卓Q在隐私安全及权限管理方面相比安卓P有了全面的提升，可以更好地控制位置权限、更安全地访问剪贴板数据、默认情况下启用MAC地址随机化等等，能够有效防止用户隐私数据泄露。

此外，安卓Q系统支持折叠屏手机并且提供模拟器，可以让第三方应用通过模拟器开发适用于折叠屏设备的各种应用。

华为

在对于逐渐兴起的5G网络，安卓Q同样新增了5G方案框架，预示着安卓系统开始支持5G。此外，安卓Q首次加入了系统级屏幕录制功能，加入了Dark Mode，可以强制所有安卓应用都使用深色界面。

不出意外，华为EMUI 10将基于安卓Q打造，届时，新系统的流畅度、GPU Turbo等独家技术将进一步升级。