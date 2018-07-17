诺基亚6.1 Plus跑分曝光：单核1332分，X6海外版无疑

【天极网手机频道】此前诺基亚5.1和5.1Plus发布之后，网上就出现了诺基亚6.1Plus。近日，该机不但曝光，还现身Geekbench跑分平台。根据对比来看，这款手机确实就是诺基亚X6的海外版。之前HMD公司在中国首发诺基亚X6，但是HMD并没有表示是否会在海外上市，这让很多国外的诺粉倍感失望。

此前诺基亚印度网站和越南网站均有透露这款手机将会上市。目前Geekbench上的跑分显示，诺基亚6.1 Plus搭载骁龙636处理器，内存为4GB，搭载安卓8.1系统。这和此前诺基亚X6配置如出一辙。在单核性能上，诺基亚6.1 Plus得分1332分，多核性能上得分4903分，这算得上是中等水平。

据了解，这款手机可能将会在7月19日上市，但是具体配置上可能会有诺基亚X6有细微差别。但是毕竟中国用户已经老早就吃到“螃蟹”了。诺基亚X6采用双面玻璃机身设计，搭载骁龙636处理器，5.8英寸19:9全面屏，后置1600万像素+500万像素镜头，前置1600万像素镜头。电池容量为3060mAh，支持QC3.0的18W快速充电。这款手机在国内的首发起步价格为1299元。

虽然诺基亚X6主打千元市场，但是获得了不菲的成绩，在京东上甚至获得了1秒售罄，出货量达15万的成绩。不仅如此，在诺基亚X6发布后，其全球品牌总监Pekka还表示，“从诺基亚品牌回归到现在16个月，共发布16款产品，触及80几个国家，2017年完成7000万台销量，重回全球10大智能手机品牌。”

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价