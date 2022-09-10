iPhone 14基础版跑分曝光，全系搭载6G内存！

作者：骷

【天极网手机频道】不久前，苹果正式发布了iPhone 14系列手机，不过不少网友表示，基础版相较iPhone 13可以说毫无提升，完全提不起购买的兴致。但日前，iPhone 14基础版本的跑分数据出现在了Geekbench 上。

这款机型运行iOS 16.0系统，搭载了与iPhone 13 Pro系列同款的满血A15芯片，同时配备了6GB内存，单核、多核成绩分别为 1719、4552 分，与 iPhone 13 系列搭载的 A15几乎一致，没有太大差别。这也佐证了这款芯片并没有进行任何修改，而是原原本本地从iPhone 13 Pro上照搬过来的。

这次发布的iPhone 14 基础版在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro系列保持一致，均为6.1英寸和6.7英寸。不过得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14基础版在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

但比较意外的是，此前iPhone的基础版本均搭载4GB内存，这次的iPhone 14基础版则是升级到了6GB，而苹果在发布会上完全没有提及!这也算是给了不少用户心理上的安慰吧，但即使如此，iPhone 14基础版系列依然不值得购买。

首先，虽然iPhone 14基础版同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，并且1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。但遗憾的是，这次的iPhone 14基础版屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

而配置相近的iPhone 13 Pro系列全系支持ProMotion高刷技术，屏幕的最高刷新率也来到了120Hz，可以说是跟上了安卓的主流。

其次，iPhone 14基础版即使搭载了一颗全新的1200W像素超广角相机，拥有F/1.5的光圈以及更大的1.9微米像素，在低光环境下的图像质量提升了49%，夜间模式的拍照速度是原先的两倍，可在镜头配置上依旧不如搭载三摄的iPhone 13 Pro系列。

虽然iPhone 14全系配备了全新的卫星通信功能，但遗憾的是，国行版本完全不支持这一功能，即使用户身处支持的地区也无法使用这一功能，这也意味着卫星通信对国内用户来说等同于无。

最重要的是，iPhone 14和iPhone 14 Plus的售价分别为5999和6999，而iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max的第三方售价分别为6300以及7300，这在价格上，iPhone 14基础版本都失去了最大的优势。用户有什么理由不去加价三百块购买更加高端的iPhone 13 Pro系列呢？也就难怪苹果会在iPhone 14发布之后立即下架iPhone 13 Pro系列了。

这次的iPhone 14即使将内存提升了6GB与iPhone 13 Pro系列保持一致，但就市场竞争力来说，还是太弱了。