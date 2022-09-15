这个算术题你整明白了吗？手机3年一换和年年换新成本一样？

作者：毛毛

【天极网手机频道】这两天一条“手机三年一换和一年一换成本是否相当？”的话题上了热搜，有网友在某平台发帖称三年换一次手机其实和每年都换机的成本相差无几。正值iPhone 14系列的发布开售，在好奇心的驱使下大家开始算起了这道数学题。

网友计算的换机成本

根据这位网友的计算方式，以iPhone手机三年一换为例，2021年8000买iPhone 13 Pro，2022年不换，2023年不换，2024年卖2000元，再购入iPhone 16 Pro 花费6000元，三年总花费为8000 + 6000=14000元。

如果每年换新机，那么2022年iPhone 13 Pro卖6000元，加2000买iPhone 14 Pro;2023年iPhone 14 Pro 卖6000元，加2000元买iPhone 15 Pro;2024年iPhone 15 Pro卖6000元，加2000元买iPhone 16 Pro。三年总花费为8000+2000+2000+2000=14000元。

在看似没有毛病的计算之下其实有着很多错误。二手机的损耗值和新品的售价是否有增长，在这里我们都是以恒定的价格去考虑的，所以年年换新的成本，大概率是要比估算出来的要多7-8000元，而且还要考虑二手售价贬值的问题。

以我手中的iPhone 13 Pro Max 128GB为例，售价是8999元，按照电商平台以旧换新的价格，如果外观完整无磕碰且正常使用的，回收价大概在5500元，换iPhone 14 Pro Max的128GB的话，8999元-5500元以旧换新价格-400元平台以旧换新专项补贴=3099元。也就是说我现在换新一部iPhone 14 Pro Max至少是需要3099元的，比起网友说每年+2000元换新还多1100元左右。当然，这个平台的换新价格是在你的手机没有任何问题下才有这么多的，如果机身有瑕疵或者零部件更换过，那可就不值这些钱了，换一部新款iPhone还要更多的钱。



某电商平台iPhone 13 Pro Max换新截图

再拿2019年入手的iPhone 11 Pro Max 256GB举例，当年售价是10899元，如今换新价为3060元，差价在7000元左右，不过加上平台的以旧换新专项补贴300元，要换iPhone 14 Pro Max的256GB的话还需要支付6539元。



某电商平台iPhone 11 Pro Max换新截图



如果按照网友的算法，其实是在混淆视听。三年换一部机是指三年内只有一部手机，也就是当年入手的iPhone 11 Pro Max 256GB，三年不换只需要10899元;一年换一部手机是指三年内有三部手机，无论怎么算，三年换一机怎么都比年年换机划算。当然，这个只是用iPhone的机型来距离，如果使用安卓机型的价格来算的话差别就更大了，因为品牌和价格定位都不一样，有可能上市一年后二手价格腰斩甚至更低。