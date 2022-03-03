realme推出真我V25手机及真我Buds Q2s耳机

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【天极网手机频道】3月3日，realme召开主题为“手握星河”的线上发布会，推出realme真我V25、realme真我Buds Q2s两款产品。realme真我V25延续了品牌潮玩基因，携手“紫禁城”国潮IP，带来“手握星河”的全新体验。

在realme真我V25手机中，realme联名年轻人喜爱的国潮文化IP――紫禁城，从紫禁城与星河中汲取灵感，再现紫禁城的“斗转星移”。真我V25独特的“紫微星”配色，力求还原紫禁城夜晚的星辰变幻，使用复合工艺打造“星空纹理设计”，极具辨识度。

此外，真我V25还提供“启明星”、“苍穹黑”两种配色，“启明星”像静谧中闪烁亮眼星光，“苍穹黑”展示，如同一道深邃的黑光划过暗夜苍穹。手机正面采用6.6英寸120Hz智能变速电竞屏，支持6档变速高刷、240Hz触控采样率和最高600nit高亮度阳光屏。

realme真我V25首次将12GB+256GB的大容量存储组合带到1999元的价位段。配合全新的DRE动态运存拓展技术，最高可提供7GB的额外拓展运存，进一步提升游戏和运行的流畅性。手机搭载高通骁龙695移动平台，支持33W智慧闪充的5000mAh电池中，做到8.5mm、195g轻薄机身。

真我V25后置超清三摄组合，6400万超高像素的主摄、独立人像镜头和微距镜头，实现流光人像、多景录像、夜景、直播等影像需求。前置一颗1600万AI美颜前置镜头，支持虚化、美颜、夜景自拍和HDR等realme影像技术。

realme真我V25标配12+256GB超大内存组合，售价仅为1999元，3月4日0点线上线下全渠道开售。此外，在首批真我V25包装盒中藏有4款幸运卡，用户只要抽中“鸿运当头”即可享受免单机会。

在发布真我V25之后，发布还带来新款蓝牙耳机――真我Buds Q2s，采用充满未来感的透明“太空舱”设计，拥有“森”和“纸”两款新颖配色，集高颜值、长续航、杜比全景声和AI通话降噪等优质体验于一身。耳机支持IPX4防水等级，具有4级液体渗透防护，有效预防泼溅和雨水、汗水的侵蚀。

真我Buds Q2s配备480mAh的电池，续航能力提升50%，可实现30小时超长续航。真我Buds Q2s还配备先进的闪充技术，实现“充电10分钟、听歌3小时”的便捷体验，让用户彻底告别“电量焦虑”。

耳机内置10mm低音增强大动圈单元，配合先进的Bass Boost+复合低音强化方案，带来更明显的层次感。耳机还可根据多种环境音效和场景音效选择，精准匹配使用场景。AI智能降噪算法能根据不同通话场景，有效降低通话时周围的环境噪音，让人声更加突出。在游戏场景下，真我Buds Q2s开启电竞模式后，延时低至88ms，全新一代蓝牙5.2技术有效减少游戏卡顿、断连等问题。

真我Buds Q2s售价199元，首销优惠价到手仅需149元，3月3日15点，全渠道开售。