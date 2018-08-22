小米上市后首次公布财报：第二季度手机销量3200万部

【天极网手机频道】8月22日，小米集团公布了2018年二季报，这也是小米集团上市以来的首份财报。财报显示，小米2018年第二季度收入452.36亿元，同比大涨68.3%，环比增长31.5%。整个上半年，小米收入796.48亿元，同比增长75.4%;经调整利润38.16亿元，同比增长62.2%。
2018年第二季度，小米手机销量达3200万部，同比增长43.9%，受高端旗舰的优异表现影响，大陆地区手机平均售价同比增长超25%。在销量和平均售价的共同带动下，小米手机业务收入达305.01亿元，同比增长58.7%。
2018年第二季度，小米互联网服务收入同比增长63.6%至39.58亿元，MIUI月活跃用户同比增长41.7%至2.07亿人。值得注意的是，截至2018年第二季度，小米AI语音助理小爱同学月活跃用户达2600万，“IoT+AI”有助于小米进一步优化用户体验，增强产品竞争力，将继MIUI之后，成为小米互联网服务的又一重要流量来源。
在国际化业务方面，小米手机继续在印度保持第一，西欧市场出货量同比增长超过2700%。截至2018年第二季度，小米手机在全球25个国家和地区跻身市场前五。小米抓住了中国手机市场消费者喜好的转变趋势，将优化产品组合、持续提升高端机型市场占比，作为了2018年的重点战略，并且取得了明显成效。