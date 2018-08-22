天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>小米今年第二季度手机销量3200万部

小米上市后首次公布财报：第二季度手机销量3200万部

Yesky天极新闻 2018-08-22 17:51 我要吐槽

　　【天极网手机频道】8月22日，小米集团公布了2018年二季报，这也是小米集团上市以来的首份财报。财报显示，小米2018年第二季度收入452.36亿元，同比大涨68.3%，环比增长31.5%。整个上半年，小米收入796.48亿元，同比增长75.4%;经调整利润38.16亿元，同比增长62.2%。

小米上市后首次公布财报：第二季度手机销量3200万部

　　2018年第二季度，小米手机销量达3200万部，同比增长43.9%，受高端旗舰的优异表现影响，大陆地区手机平均售价同比增长超25%。在销量和平均售价的共同带动下，小米手机业务收入达305.01亿元，同比增长58.7%。

小米上市后首次公布财报：第二季度手机销量3200万部

　　2018年第二季度，小米互联网服务收入同比增长63.6%至39.58亿元，MIUI月活跃用户同比增长41.7%至2.07亿人。值得注意的是，截至2018年第二季度，小米AI语音助理小爱同学月活跃用户达2600万，“IoT+AI”有助于小米进一步优化用户体验，增强产品竞争力，将继MIUI之后，成为小米互联网服务的又一重要流量来源。

小米上市后首次公布财报：第二季度手机销量3200万部

　　在国际化业务方面，小米手机继续在印度保持第一，西欧市场出货量同比增长超过2700%。截至2018年第二季度，小米手机在全球25个国家和地区跻身市场前五。小米抓住了中国手机市场消费者喜好的转变趋势，将优化产品组合、持续提升高端机型市场占比，作为了2018年的重点战略，并且取得了明显成效。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
小米8(64GB/全网通) 产品信息
小米8(64GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：6.21英寸
  • 分辨率：2248×1080
  • CPU型号：高通骁龙845
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3400mAh
  • 后置摄像头：双1200万
  • 前置摄像头：2000万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

手机报价

品牌
苹果 三星 华为 小米 OPPO vivo 荣耀 魅族 一加 努比亚 锤子 金立 美图 LG HTC 中兴 索尼 诺基亚 360 Moto
价格选择
500元以下 500-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-4000元 4000-5000元 5000元及以上
屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G
热点特性
游戏手机 刘海全面屏 屏下指纹 全面屏 后置双摄 曲面手机 人脸识别 指纹识别 超长待机 NFC功能 双卡双待 快速充电 无线充电 超薄手机 防水防尘 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 金属手机 可扩展容量 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
最新文章
更多>>
vivo X23
颜值即正义！vivo X23 Logo PHONE手机开启后盖新玩法
Pixel手机
确定了！谷歌将于10月9日发布新款Pixel手机
整机数码游戏软件
ROG发布会
ROG将于9月12日召开发布会，超薄游戏本ROG冰刃3亮相
海尔天越Y3S
节省你的桌面空间 海尔天越Y3S特价预约中
热门产品
  1. 三星 GALAXY Note 9(128GB/全网通)￥6999
  2. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2399
  3. OPPO R15(6GB/128GB/全网通)￥2999
  4. 小米 8(64GB/全网通)￥2699
  5. OPPO R17(8GB/128GB/全网通)￥3499
  6. 苹果 iPhone 9暂无报价
  7. 魅族 16(64GB/全网通)￥2698
  8. OPPO Find X(256GB/全网通)￥5999
  9. vivo X21(128GB/全网通)￥2998
  10. vivo X23(128GB/全网通)￥3498
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版