赛诺发布2018年第一季度手机出货报告：有人欢喜有人忧

【天极网手机频道】赛诺发布了2018年第一季度中国手机市场整体销量报告。报告显示，OPPO、vivo、苹果、荣耀、华为排名前五。荣耀销量、销额同时入围了前五名，是唯一入围TOP5的互联网手机品牌。

除此之外，赛诺还指出了一个趋势，2018中国手机的线下呈严重萎缩态势，三四线市场一度出现了“关店潮”，一直深耕线下的OPPO和vivo在Q1的线下销量同比2017都分别下滑了16.8%和13.8%。但荣耀2018年Q1线下销量突破771万，同比2017年Q1的657万，逆势增长17%，在线下保持了稳健的上升势头。

在接受媒体采访时，荣耀总裁赵明也表示，荣耀目前线上线下呈现了1：1的比例。“中国智能手机市场今年还是下行的趋势。因此，手机厂商未来比拼的是生态和服务、上游供应链、销售体系等。荣耀现在和未来都会是手机行业的强者。荣耀线下已经到了大规模复制的时候。”赵明表示。

其实国内手机在第一季度的出货就已经出现下滑，虽然每年的第一季度并非传统的手机销售旺季，但是销量与2017年相比，确实有相当不小的下滑。用户对于手机更新换代的欲望不再像前几年那么强烈，而且手机越来越耐用也是其中一个重要原因。

（ 作者：无名氏 责任编辑：王跃锐）

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