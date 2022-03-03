包揽四大平台销量&销售额双冠军！OPPO Find X5系列首战告捷

作者：惜

【天极网手机频道】OPPO Find X5系列手机在3月3日上午10点正式开卖，首销活动取得不俗的成绩成绩，包揽OPPO商城、京东、天猫、苏宁易购全价位段安卓手机销量&销售额双冠军。同时开售的OPPO Pad平板电脑同样包揽OPPO商城、京东、天猫平板电脑类目销量和销售额双冠军，全新冰川湖蓝配色的OPPO Watch 2也包揽OPPO商城、京东、天猫智能手表类目销量&销售额双冠军。

作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。

OPPO Find X5搭载高通骁龙888移动平台，正面是一块支持120Hz刷新率的6.55英寸屏幕。内置支持80W有线快充、30W无线快充和10W反向充电的4800mAh电池，全新的电池健康引擎大幅提升电池的耐用性和可靠性，1600次循环后依然拥有较高的容量，保证手机超长的使用寿命。手机提供雅白、素黑、镜紫三款配色，8.7mm的厚度和196g的重量，上手十分轻松。

售价方面，OPPO Find X5官方售价3999元(8+128GB版)、4399元(8+256GB版)和4799元(12+256GB 版)。

OPPO Find X5 Pro采用6.7英寸双光校准的LTPO2.0屏幕，局部峰值亮度高达1300尼特，1-120Hz动态刷新。手机提供陶瓷和素皮两种材质，其中陶瓷版包含黑釉和白瓷两种配色，素皮版选用水蓝配色，全部支持IP68级防尘防水。内置5000mAh大电池，支持80W超级闪充和50W无线闪充，配合OPPO自研电池健康引擎，使用四年后仍能保持80%以上的电池健康度。

手机搭载采用4nm制程工艺打造的骁龙8 Gen1移动平台，在OPPO自研的马里亚纳X芯片带来的18万亿次AI计算加持下，大幅提升手机AI计算能力。配合OPPO自研的3A底层算法，提升10%对焦准确率、20%对焦速度和提升40%的降噪能力。

售价方面，OPPO Find X5的官方售价5999元(8GB+256GB)、6299元(12GB+256GB)和6799元(12GB+512GB 版)。

不仅如此，购买Find X5系列手机的用户还可享受同城疾速取修、专属专家服务热线、线下专属客服通道、专属国际联保、维修期间提供专属高端备用机、远程诊断6大专属服务。首销期间以旧换新最高补贴1300元，可领取千元新机互联网权益礼包，包含价值216元的200G云空间、共享充电宝免单券等8项权益。