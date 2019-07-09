鲁大师2019年上半年手机排行榜：性能跑分与流畅不可兼得？

作者：沫酱龙汤

【天极网手机频道】鲁大师今天公布了2019年上半年手机各大排行榜，其中包括用户最关注的性能榜、流畅榜等。在鲁大师2019上半年手机性能排行榜中，红魔3凭借459463分的分数拿到第一，黑鲨游戏手机二代得分为425758，位列第二，一加7 Pro得分为413669，位列第三。之后分别为一加7、三星Galaxy S10+、OPPO Reno 10倍变焦版、vivo iQOO Monster、小米9透明尊享版、联想Z6 Pro、魅族16s。

2019上半年手机流畅排行榜于性能榜有较大的不同，其中华为P30取得第一，红魔Mars电竞手机获得第二、一加7 Pro获得第三。之后的四至十名分别为荣耀V20、华为P30 Pro、努比亚X、一加7、黑鲨游戏手机二代、魅族16s、OPPO Reno Z。

2019上半年手机UI排行榜中，一加氢OS位列第一、黑鲨JOY UI位列第二、Nubia UI位列第三。之后的四至十名分别为华为EMUI、魅族Flyme、小米MIUI、锤子Smartisan、OPPO Color OS、三星One UI、索尼Xperia UI。

2019上半年手机VR性能排行榜A榜(1080P)中，华为Mate 20 X位列第一、荣耀V20位列第二、华为P30位列第三。之后的四至十名分别为荣耀Magic 2、360手机N7 Pro、努比亚红魔3、OPPO Reno 10倍变焦版、一加7、魅族16s、三星Galaxy S10e。

S榜(2K屏以上)中，一加7 Pro位列第一、三星Galaxy S10+位列第二、华为Mate 10位列第三。之后的四至十名分别为三星Galaxy Note 9、三星Galaxy S9+、索尼Xperia XZ Premium、三星Galaxy S8+、vivo Xplay6、荣耀Note 8、魅族Pro 6 Plus。