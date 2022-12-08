iQOO 11评测：“电竞旗舰”再度焕发全新性能体验！

【天极网手机频道】随着第二代骁龙8移动平台的发布，各大厂商旗下的手机也将迎来一波更新，再度掀起手机市场的换新潮流。而在近期，手机市场已经开始陆续涌现出不少相关的新品手机，作为首批搭载第二代骁龙8移动平台的iQOO 11系列也在其中。关于第二代骁龙8移动平台的实际表现如何？iQOO 11对这款旗舰级处理器的调校结果又如何？现如今，我们也将借此机会，揭开其神秘面纱。

外观：经典传奇 电竞好屏

iQOO数字旗舰系列已更迭多代，其源于BMW M Motorsport的设计灵感却贯穿始终，如今的iQOO 11系列也不例外。iQOO 11传奇版背部依旧是标志性的传奇三色：代表竞速激情的红色，代表科技创新的黑色，代表探索未知的蓝色。贯穿整个背面的传奇三色与大面积的白色素皮交相辉映，恰到好处地融合了双方品牌的理念。

本次的传奇三色赛道的底纹，采用了在高端手表表面上常使用的超精致“巴黎钉纹”(Clous de Paris)，经典中又嵌入了精密与优雅的内涵。后置影像模组沿用云阶设计，上方内敛的黑色区域隐藏着三颗镜头，下方区域以CNC精密精工雕刻工艺，刻入了“ULTRA SENSING”的字符，与R角过渡顺畅的棱线中框相辅相成，颇具科技感。

正面则是一块6.78英寸2K E6超清大屏，支持最高屏幕刷新率144Hz、瞬时触控采样率1200Hz、全局最高亮度1100nit、LTPO4.0、分区刷新等技术。从参数来看，这块屏幕融入了行业多项顶尖的技术，其素质堪称行业天花板级别的存在，完全能够带来更加细腻丝滑的显示效果。

与此同时，这块屏幕还支持1440Hz高频PWM调光与1.6万级调光，不仅能够给予用户更顺滑的亮度过渡与跟手性，也降低了屏幕亮暗变化的闪烁，人眼观感更柔和，视觉疲劳得到缓解。

整体外观来看，iQOO 11继承了iQOO数字旗舰系列的速度美学设计，并且以全新的工艺设计赋予新的内涵。同时，首次将iQOO数字系列的屏幕升级至2K超清分辨率，配合多项顶尖技术，塑造了一块集丝滑、清晰、真实、低耗、护眼等特性于一身的电竞好屏。

性能：双芯旗舰 巅峰体验

核心配置上，iQOO 11搭载了第二代骁龙8移动平台，其采用台积电4nm N4工艺制成，相较于第一代骁龙移动平台，CPU峰值性能提升35%, 能耗比提升40%，GPU峰值性能提升25%, 能耗比提升45%。可以说，这款旗舰级处理器拥有着更出色的能效比表现，配合LPDDR5X与UFS 4.0，读取与写入速度均获得不小的提升，整体性能位列如今手机行业巅峰水平。

在安兔兔跑分测试中，iQOO 11跑出了远超129万的高分成绩，iQOO对于这款旗舰级处理器的调校，一如既往的出色，能够充分释放出它应有的性能。为了进一步测试iQOO 11的实际性能表现，笔者将手机置于以下环境：连接WiFi，自适应刷新率，开启MONSTER模式，关闭蓝牙、定位以及后台所有程序，声音与亮度均为50%，进行游戏测试。

游戏方面，笔者选择了时下较为流行的三种类型游戏，分别进行20分钟左右的游戏对局：

MOBA手游《王者荣耀》，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+极致画质”，关闭抗锯齿与动态分辨率，其他保持默认设置。

开放世界冒险游戏《原神》，游戏内部设置最高60帧率，关闭动态模糊与抗锯齿，完全屏蔽多人游戏队友特效，其他保持默认设置。

射击类手游《和平精英》。游戏内部设置为“极限帧率+经典画面+HDR高清画质”，关闭抗锯齿与阴影，其他保持默认设置。

《王者荣耀》帧率图

《原神》帧率图

《和平精英》帧率图

从以上的三张帧率图来看，iQOO 11在《王者荣耀》、《原神》、《和平精英》三款手游中，均跑出了稳定的帧率曲线，平均帧率分别为120.63 FPS、60.62 FPS、60.74FPS。这也就意味着，在第二代骁龙移动平台的强力加持以及iQOO的精心调校下，iQOO 11的性能足以应对时下任何大型游戏的考验，并且呈现出稳帧的游戏体验。

更为重要的是，由于V2芯片“一芯二用”的优势，具备「提升帧率」与「优化功耗」两种模式，能够让手机长时间保持稳帧低耗的状态。再配合屏下双控压感、对称式双X轴线性马达、4D游戏振感、封闭式立体双扬声器等软硬件，足以带来视觉、触觉、听觉高度融合的沉浸式游戏体验。

游戏前温度

游戏后温度

而为了进一步优化手机长时间游戏带来的功耗问题，iQOO 11采用了全新的低温感智能散热系统。其包含了4K大面积不锈钢冲压VC、3层石墨、高功率导热凝胶、低温感航空铝中框、NTC壳温检测算法等多重散热技术，总散热面积高达24768平方毫米。在实际1小时的《王者荣耀》游戏测试中，前后12.5℃的温差，温控能力并不差，能够最大程度地降低长时间游戏造成的功耗上升问题，保证手机处于高性能释放状态。

由此来看，iQOO 11凭借着第二代骁龙8移动平台、LPDDR5X、UFS 4.0、自研V2芯片以及低温感智能散热系统，突破了iQOO 数字旗舰系列的性能上限，再度位列如今手机市场性能旗舰的第一梯队。此外，iQOO 11还将首发《使命召唤》手游144帧高帧率模式，以及与《天谕》手游合作率先实现移动端硬件级光追技术的落地，“电竞旗舰”之称名副其实。

充电与续航：快速回血 超长续航

iQOO 11配备了一块5000mAh大电池与120W超快闪充，笔者参照以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时共四项常规续航测试，另外又进行了从1%电量充至100%电量的充电速率测试。

续航曲线图

充电速率图

从以上的续航曲线图与充电速率图来看，四项常规测试总共耗电35%，充至满电仅需要25分钟左右。具体来看，1小时游戏耗电20%，10分钟充进54%的电量。这说明充电10分钟就足以提供两个多小时的游戏续航，整体充电与续航能力相当不错。日常使用或长时间玩游戏，都不用担心会陷入没电的尴尬情况，仅需利用碎片化时间充电就可保持手机的超长续航。

影像：大底主摄 超清影像

作为一款电竞旗舰，性能方面的表现已经足够优秀，而在影像方面，iQOO 11也毫不逊色。一方面，iQOO 11采用“5000万像素超感光大底主摄+1300万像素2倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头”后置三摄影像模组，支持OIS光学防抖、AF自动对焦、4K夜景视频等多项功能。另一方面，内置自研V2芯片，软件算法再次获得突破，能够大幅提升成像效果。

从具体的样张来看，iQOO 11在白天大光比的场景下，拍摄画面具备很高的清晰度，并且对于阴影的保留也恰到好处，并没有被算法完全稀释掉，画面色彩也趋于饱和。而在夜景的拍摄中，V2芯片出色的插帧能力，能够在夜晚环境下通过降帧、MEMC插帧的形式提升进光量，还原因为暗光环境而失去的画面色彩，同时降噪效果也不错，整体画面纯净度较高。

小结

总体而言，iQOO 11凭借着多项行业顶尖的配置或技术，不仅塑造了一场视觉、触觉、听觉高度融合的高感官游戏盛宴，在影像、外观、充电与续航方面也并不逊色。笔者以为，本次iQOO 11焕发出了全新的性能体验，为新一年的性能旗舰书写了一份标准答案，有望成为2023年最强双芯旗舰。